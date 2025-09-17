Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «σημείο καμπής» μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διαιρέσει ακόμη περισσότερο τη χώρα, αντί να εργαστεί για να ενώσει τους πολίτες.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι θεωρεί τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «φρικτή» και «τραγωδία» και τόνισε ότι οι Αμερικανοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαφωνούν, να αντιτίθενται σε ιδέες με τις οποίες δεν συμφωνούν, σεβόμενοι παράλληλα το δικαίωμα των άλλων να έχουν διαφορετικές απόψεις.

Ο Ομπάμα έχει διατηρήσει σχετικά χαμηλό προφίλ μετά την προεδρία του. Απαντώντας στις ερωτήσεις του συντονιστή την Τρίτη, αναφέρθηκε στη ρητορική του κ. Τραμπ μετά τη δολοφονία του Kερκ.

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children. September 10, 2025

Ο πρών πρόεδρος μίλησε για τη δική του ηγεσία μετά τη δολοφονία εννέα μαύρων ενοριτών σε μια εκκλησία στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας το 2015, καθώς και για τις ενέργειες του τότε Ρεπουμπλικάνου προέδρου Τζορτζ Μπους μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Είπε ότι θεωρεί ότι ο ρόλος ενός προέδρου σε μια κρίση είναι «να μας υπενθυμίζει συνεχώς τους δεσμούς που μας ενώνουν». Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον δημοσιογράφο Steve Scully στο Jefferson Educational Society στην Πενσυλβάνια την Τρίτη το βράδυ, ο Ομπάμα αναγνώρισε επίσης ότι η δολοφονία των δημοκρατικών βουλευτών της Μινεσότα Melissa Hortman και John Hoffman ήταν επίσης μια τραγωδία.

«Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στο πολιτικό φάσμα, αυτό που συνέβη στον Τσάρλι Κερκ ήταν φρικτό και τραγικό», είπε. «Αυτό που συνέβη… στους κρατικούς νομοθέτες της Μινεσότα είναι φρικτό. Είναι μια τραγωδία. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, η κεντρική αρχή του δημοκρατικού μας συστήματος είναι ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να διαφωνούμε και να έχουμε μερικές φορές πραγματικά αμφιλεγόμενες συζητήσεις χωρίς να καταφεύγουμε στη βία. Και όταν αυτό συμβαίνει σε κάποιους, ακόμα και αν πιστεύετε ότι βρίσκονται, σε εισαγωγικά, «στην άλλη πλευρά της διαμάχης», αυτό αποτελεί απειλή για όλους μας. Και πρέπει να είμαστε σαφείς και ευθείς στην καταδίκη τους».

Συνέχισε: «Κοιτάξτε, προφανώς δεν γνώριζα τον Τσάρλι Κερκ. Γνώριζα γενικά μερικές από τις ιδέες του. Πιστεύω ότι αυτές οι ιδέες ήταν λανθασμένες, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτό που συνέβη ήταν μια τραγωδία και ότι θρηνώ για αυτόν και την οικογένειά του».

Ο Ομπάμα υπογράμμισε επίσης ότι αυτό που θεωρεί ως την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να στοχοποιήσει τους πολιτικούς εχθρούς είναι μέρος ενός ευρύτερου ζητήματος και τόνισε ότι όταν ήταν πρόεδρος, «δεν έβαζε το βάρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω από εξτρεμιστικές απόψεις».

«Έτσι, όταν ακούω όχι μόνο τον σημερινό πρόεδρο, αλλά και τους βοηθούς του, οι οποίοι έχουν ιστορικό να αποκαλούν τους πολιτικούς αντιπάλους «ζωύφια», εχθρούς που πρέπει να «στοχοποιηθούν», αυτό υποδηλώνει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και κάτι με το οποίο θα πρέπει να καταπιαστείτε όλοι μας. Είτε είμαστε Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικανοί, Ανεξάρτητοι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και στις δύο πλευρές, αναμφίβολα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξτρεμιστές και που λένε πράγματα που είναι αντίθετα με αυτά που πιστεύω ότι είναι οι βασικές αξίες της Αμερικής», είπε.

«Αλλά θα πω ότι αυτές οι ακραίες απόψεις δεν υπήρχαν στο Λευκό Οίκο μου. Δεν τις αποδέχτηκα. Δεν τις ενδυνάμωσα. Δεν έβαλα το βάρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω από ακραίες απόψεις. Και αυτό… όταν έχουμε το βάρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω από ακραίες απόψεις, έχουμε ένα πρόβλημα», είπε ο Ομπάμα.