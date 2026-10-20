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Τραγικό θάνατο βρήκαν 13 άνθρωπο σήμερα Τρίτη (13.10.2026) στην Αίγυπτο, έπειτα από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο της δυτικής ερήμου Καΐρου – Ασιούτ.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα μεγάλο φορτηγό το οποίο συγκρούστηκε με ένα τουριστικό λεωφορείο δυτικά του Καΐρου, πρωτεύουσας της Αιγύπτου, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας 34, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Tα καθίσματα των επιβατών ήταν διάσπαρτα στην άκρη του δρόμου, ενώ συντρίμμια από το λεωφορείο βρέθηκαν στο πίσω μέρος του φορτηγού.

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Η εφημερίδα Al-Ahram ανέφερε ότι «13 άτομα σκοτώθηκαν και 34 άλλα τραυματίστηκαν στην τραγική σύγκρουση μεταξύ του λεωφορείου και του φορτηγού στον δρόμο της δυτικής ερήμου Καΐρου-Ασιούτ».

Ένας ανταποκριτής του AFP ανέφερε ότι οι αρχές καθαρίζουν τον αυτοκινητόδρομο. Ένας γερανός ανέβασε το μεγάλο λεωφορείο, ολόκληρο το μπροστινό τμήμα του οποίου είχε αποκολληθεί, αφήνοντας πίσω του παραμορφωμένα χαλύβδινα κομμάτια και συντρίμμια.

Το Al-Ahram ανέφερε ότι οι τραυματίες έλαβαν θεραπεία σε νοσοκομείο στη Γκίζα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται στην απερίσκεπτη οδήγηση, την κακή συντήρηση και την άνιση επιβολή του νόμου. Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία ατυχήματα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία της Αιγύπτου.

Τον περασμένο μήνα, σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στο Σινά σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 10 Ιορδανών τουριστών. Τον Αύγουστο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς παιδιά, σκοτώθηκαν στη βόρεια Αίγυπτο όταν δύο φορτηγά που μετέφεραν εργάτες γης συγκρούστηκαν.