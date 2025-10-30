Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο κατηγορούμενους από τις κυπριακές αρχές για τη δολοφονία του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα, Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost πρόκειται για δύο εξαδέλφια, ηλικίας 28 και 30 ετών, ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ που γεννήθηκαν στις Σέρρες, και σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, για τα οποία ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία.

Βλέποντας τη σχέση τους με τη Βόρεια Ελλάδα, τα στελέχη του αποκαλούμενου “Ελληνικού FBI” αναζήτησαν τους κατηγορουμένους στην περιοχή και τους εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη, με τον έναν από τους δύο να φέρεται να είχε άμεσο ρόλο στην πολύκροτη δολοφονία.