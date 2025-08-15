Η βρετανική κυβέρνηση συνεργάζεται με influencers του TikTok για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους των αισθητικών επεμβάσεων στο εξωτερικό.

Η καμπάνια ξεκινά καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον αριθμό των Βρετανών που ταξιδεύουν σε χώρες όπως η Τουρκία για εμφύτευση μαλλιών, λεύκανση δοντιών, botox ή επεμβάσεις αδυνατίσματος, δελεασμένοι από χαμηλότερες τιμές και μικρότερες λίστες αναμονής.

Advertisement

Advertisement

Οι influencers θα ενθαρρύνουν το κοινό να συμβουλεύεται πρώτα γιατρό στη Βρετανία, να εξασφαλίζει ταξιδιωτική ασφάλιση και να αποφεύγει πακέτα διακοπών που συνδυάζουν επεμβάσεις. Θα παρέχουν επίσης μια λίστα ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει έρευνα για τον χειρουργό και την κλινική, γνώση του πλήρους κόστους και της μετεγχειρητικής φροντίδας, καθώς και το κρίσιμο ερώτημα: «Αν κάτι πάει στραβά, ποιος θα το διορθώσει;».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού του λεγόμενου «ιατρικού τουρισμού» και αυστηρότερης ρύθμισης των επαγγελματιών αισθητικής ιατρικής στην Αγγλία. Στόχος είναι να αποτραπούν επικίνδυνες επεμβάσεις και να μην επιβαρύνεται το NHS με το κόστος περίθαλψης ασθενών που υπέστησαν επιπλοκές στο εξωτερικό.

Η υφυπουργός Υγείας Κάριν Σμιθ προειδοποίησε ότι «πολλοί άνθρωποι μένουν με μόνιμους τραυματισμούς μετά από επεμβάσεις στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση». Η συνεργασία με το TikTok, τόνισε, θα βοηθήσει τους πολίτες «να παίρνουν πιο ασφαλείς και ενημερωμένες αποφάσεις πριν μπουν στο χειρουργείο, όπου κι αν βρίσκεται αυτό».

Παράδειγμα προς αποφυγήν

Η 27χρονη Λία Ματσον ταξίδεψε το 2022 στη Σμύρνη της Τουρκίας για γαστρικό μανίκι. Η πρώτη επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και τη βοήθησε να χάσει βάρος. Ένα χρόνο αργότερα, επέστρεψε στην ίδια εταιρεία για αφαίρεση χαλαρού δέρματος, αλλά το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Ο αφαλός της παραμορφώθηκε, εμφανίστηκαν έντονες ουλές στα χέρια και στην κοιλιά, και ένιωσε τόσο άσχημα με το σώμα της που ξέσπασε σε κλάματα.

Η Λία είχε επιλέξει την κλινική βλέποντας τις θετικές εμπειρίες άλλων στα social media. «Στο Instagram και το TikTok φαίνεται ότι όλοι πηγαίνουν Τουρκία. Σκέφτηκα: αφού είχαν όλοι καλή εμπειρία, θα έχω κι εγώ», λέει. «Δεν έδωσα σημασία στα αρνητικά παραδείγματα και δεν πίστευα ότι θα συμβεί σε μένα». Σήμερα μοιράζεται την εμπειρία της στο διαδίκτυο για να προειδοποιήσει άλλους.

Η τουρκική κλινική που πραγματοποίησε την επέμβαση δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι «η πλαστική χειρουργική δεν είναι εύκολη υπόθεση και ορισμένες επιπλοκές δεν μπορούν να προβλεφθούν».

Advertisement

Ειδικοί συμβουλεύουν όσους σκέφτονται επέμβαση στο εξωτερικό να αγνοούν τις εντυπωσιακές διαφημίσεις και να εστιάζουν στην ποιότητα της κλινικής, στον κίνδυνο επιπλοκών και στα γλωσσικά εμπόδια.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών θα ενισχύσει επίσης τις ταξιδιωτικές οδηγίες για όσους σχεδιάζουν επεμβάσεις στο εξωτερικό. «Αν επιλέξετε να ταξιδέψετε για ιατρική θεραπεία, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε πλήρως τους κινδύνους», δήλωσε ο υφυπουργός Στίβεν Ντάουτι.

Ο υπεύθυνος δημόσιας πολιτικής του TikTok στο Ηνωμένο Βασίλειο, Άλι Λο, τόνισε ότι η πλατφόρμα «δεσμεύεται να βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν αξιόπιστες πληροφορίες για θέματα υγείας».

Advertisement

Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση παρουσίασε νέα μέτρα για τον περιορισμό επικίνδυνων αισθητικών επεμβάσεων στην Αγγλία. Πλέον, μόνο «κατάλληλα καταρτισμένοι» και πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να πραγματοποιούν υψηλού ρίσκου επεμβάσεις, όπως το Brazilian butt lift, ενώ ακόμη και για χαμηλότερου ρίσκου θεραπείες, όπως botox και fillers, θα απαιτείται άδεια. Θα θεσπιστούν επίσης όρια ηλικίας για την αποτροπή ανηλίκων από την αντιγραφή επικίνδυνων τάσεων στα social media.

Πηγή: BBC

Advertisement