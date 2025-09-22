Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, Jimmy Kimmel Live!, επιστρέφει την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Disney το βράδυ της Δευτέρας (22.09.2025).

Η θρυλική εκπομπή του δημοφιλούς παρουσιαστή είχε «κοπεί» στις 18 Σεπτεμβρίου, λόγω του εναρκτήριου μονόλογού του, στον οποίο κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Κερκ κηδεύτηκε χθες (21.09.2025) στην Αριζόνα, παρουσία δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών και του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συγκλονιστική τελετή.

Advertisement

Advertisement

Η Disney ανακοίνωσε ότι ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει κανονικά στο πλατό της εκπομπής του ABC από το βράδυ της Τρίτης.

«Την περασμένη Τετάρτη αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής, για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας ήδη τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας.

Λάβαμε αυτή την απόφαση επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα σχόλια ήταν ακατάλληλα και, ως εκ τούτου, αναίσθητα. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Jimmy και, μετά από αυτές, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη», αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το TMZ.