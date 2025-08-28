Σοκαριστικές λεπτομέρειες αρχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τον δράστη της επίθεσης στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη των ΗΠΑ και τις πεποιθήσεις του.

Η επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο παιδιά και τραυματίστηκαν 17, διερευνάται από το FBI ως τρομοκρατική ενέργεια και έγκλημα μίσους με στόχο τους καθολικούς. Ο δράστης κατονομάστηκε ως ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν ο οποίος αυτοκτόνησε. Σε δικαστικά έγγραφα φαίνεται ότι το όνομά του ήταν Ρόμπερτ και το άλλαξε το 2020 επειδή αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα. Σε σχετική ανάρτηση στο Χ η Κρίστι Νόεμ, υπουργός Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ανέφερε πως «ισχυριζόταν πως είναι transgender».

Σε λεύκωμα του 2017 από το σχολείο φαίνεται πως ο Γουέστμαν είχε φοιτήσει εκεί, ανέφερε η Minneapolis Star Tribune. «Δεν έχω πληροφορίες για να μοιραστώ ως προς το κίνητρο, πέρα από το να πω ότι υπήρχε κάποιου είδους μανιφέστο που ήταν να βγει στο YouTube» είπε ο Μπράιαν Ο’ Χάρα, επικεφαλής της αστυνομίας της Μινεάπολης, συμπληρώνοντας πως το είχαν κατεβάσει οι αρχές.

Βίντεο online που είδε το Reuters έδειχναν το κείμενο ενός σημειώματος αυτοκτονίας όπου ο δράστης δήλωνε ότι είναι σε κατάθλιψη και ήθελε να διαπράξει ένα «mass shooting». Σε γεμιστήρα όπλου ήταν γραμμένα ονόματα προηγούμενων δραστών τέτοιων επιθέσεων, μαζί με ασυνάρτητες πολιτικές τοποθετήσεις.

Σύμφωνα με το CNN οι αρχές εξετάζουν μια σειρά από περίεργα βίντεο που είχαν αναρτηθεί στο YouTube από χρήστη με το όνομα «Robin W». Στα βίντεο ο Γουέστμαν φαίνεται να ξεφυλλίζει ένα σημειωματάριο και να δείχνει έναν στόχο για πυροβολισμούς με την εικόνα του Ιησού και μια συλλογή όπλων, γεμιστήρων και πυρομαχικών σε ένα κρεβάτι. Επίσης φαίνονταν διάφορα μηνύματα, κάποια με ύβρεις κατά φυλής και θρησκείας- μεταξύ άλλων «psycho killer» και «ρούφα το». Στα όπλα υπήρχαν επίσης αντισημιτικά μηνύματα, με ένα να λέει πως «6 εκατομμύρια δεν έφταναν» και έναν γεμιστήρα να γράφει πάνω του «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ». Αλλού γράφει «πού είναι ο θεός σας;».

Επίσης ακούγεται να λέει πως είχε συναντήσει και υποστήριζε τον Μπράντον Χερέρα, YouTuber υπέρ της οπλοκατοχής. Ο Χερέρα καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας πως ο δράστης θα «καεί στην κόλαση». Σε άλλο γεμιστήρα φαίνονται τα ονόματα έξι δραστών τέτοιων επιθέσεων.

Στο σημειωματάριο, που υπήρχαν κείμενα γραμμένα στα αγγλικά, αλλά και σε αγγλικά με κυριλλικούς χαρακτήρες, με κάποιες ρωσικές λέξεις, εκφράζονταν σκέψεις μίσους προς τον εαυτό του και επιθυμία να πεθάνει. Εκφράζονται ρατσιστικές και αντισημιτικές πεποιθήσεις, αν και υποστηρίζονται πως αυτές οι αντιλήψεις δεν ήταν πίσω από την επίθεση της Τετάρτης: «Όσον αφορά στο κίνητρό μου πίσω από την επίθεση, δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι συγκεκριμένα. Σίγουρα δεν το κάνω για ρατσισμό ή ανωτερότητα των λευκών. Δεν θέλω να το κάνω για να εξαπλώσω μήνυμα. Το κάνω για να ικανοποιηθώ. Το κάνω επειδή είμαι άρρωστος».