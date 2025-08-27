Μια ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Μινεάπολης την Τετάρτη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και τον τραυματισμό 17 ατόμων, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δύο παιδιά, ηλικικάς 8 και 10 ετών έχασαν τη ζωή τους, αναφέρει ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης ενώ δήλωσε πως δύο από τα παιδιά που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, ένας άνδρας περίπου 20 ετών, πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας εναντίον μαθητών που κάθονταν μέσα στον ναό και κατόπιν αυτοκτόνησε, έγινε γνωστό από αξιωματούχους.. Είχε μαζί του ένα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι, και πυροβολούσε και με τα τρία καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος.

Νωρίτερα το CNN ανέφερε o δράστης της επίθεσης είνα νεκρός. Σύμφωνα με δύο πηγές των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου, τουλάχιστον 17 άτομα, ανάμεσά τους 14 παιδιά, τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα στο Καθολικό Σχολείο «Ευαγγελισμός» στη νότια Μινεάπολη την Τετάρτη το πρωί.

Σύμφωνα με τον Kέβιν Κένι, βοηθό του επισκόπου της Αρχιεπισκοπής του Σεντ Πολ και της Μινεάπολης, τουλάχιστον 10 παιδιά βρίσκονται σε κοντινό νοσοκομείο. Άλλα πέντε βρίσκονται στο Νοσοκομείο Παίδων της Μινεσότα.

Αστυνομικοί συγκεντρώνονται έξω από την εκκλησία του Ευαγγελισμού μετά από μαζική ένοπλη επίθεση, στη Μινεάπολη της Μινεσότα, ΗΠΑ, 27 Αυγούστου 2025. REUTERS/Tim Evans

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων στο καθολικό σχολείο “Ευαγγελισμός”, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές. Το σχολείο συνδέεται με την καθολική εκκλησία και αμφότερα βρίσκονται σε μια κατοικημένη περιοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της μεγαλύτερης πόλης της Μινεσότα. Τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας είχαν μπλοκαριστεί από έξω με τη χρήση σανιδών, περιέγραψε ο αρχηγός Ο΄ Χάρα. Αξιωματικοί είπαν επίσης ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι, ένα περίστροφο και ένα πιστόλι και δεν είχε βαρύ ποινικό μητρώο. Προς το παρόν δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομά του και επισημαίνουν πως προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρά του. Ανέφεραν επίσης πως βρήκαν ένα καπνογόνο στο σημείο και διεξάγουν έρευνες σε ένα όχημα στον χώρο στάθμευσης.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για να καθορίσουν εάν τα είχε μεταφορτώσει ο ένοπλος, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η αστυνομία του Ριτσφιλντ, ενός γειτονικού προαστίου, ανέφερε ότι ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τουφέκι εθεάθη στον τόπο του συμβάντος.

Πηγές αναφέρουν στο CBS News ότι ο δράστης πέθανε από προφανή αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν προηγουμένως αρχές έχουν «περιορίσει» τον δράστη, αφού ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tιμ Γουόλς, ανακοίνωσε ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε περιστατικό πυροβολισμών σε καθολικό σχολείο στη Μινέαπολη.

There is an active police situation at Annunciation Church, 509 W. 54th St. There is no active threat to the community at this time. The shooter is contained. Stay away from the area to allow emergency personnel to help victims – W. 54th Street between Lyndale and Nicollet Ave. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) August 27, 2025

Τα παιδιά κοινωνούσαν την ώρα της επίθεσης

Ένας μεγάλος αριθμός πρώτων ανταποκριτών βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος, στην 54η Λεωφόρο, μεταξύ των λεωφόρων Harriet και Garfield. Τα παιδιά ήταν στην πρωινή λειτουργία όταν ξεκίνησε η ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Powerful words from the Mayor of Minneapolis “And don't just say, this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying. It was the first week of school. They were in a church.” Action, not talk. Absolutely heartbreaking. pic.twitter.com/SAW1FVvaup — Harry Sisson (@harryjsisson) August 27, 2025

Οπως χαρακτηριστικά τόνισε ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, τα παιδιά κυριολεκτικά προσεύχονταν την ώρα την επίθεσης αφού ήταν στη μόλις πρώτη εβδομάδα της σχολικής σεζόν.

Η τοπική τηλεόραση έδειξε γονείς να σκύβουν κάτω από την κίτρινη αστυνομική ταινία και να οδηγούν τους μαθητές έξω από το σχολείο. Οι μαθητές φορούσαν πράσινα πόλο μπλουζάκια και μπλε σορτς και φούστες.

Τραμπ: «Προσευχόμαστε όλοι για τα παιδιά»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την ένοπλη επίθεση και ότι το FBI βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος. «Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για όλους τους εμπλεκόμενους!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και παρακολουθεί την κατάσταση, ανέφερε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κυβερνήτης Tιμ Γουόλς δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την φρικτή πράξη βίας», δήλωσε ο Γουόλς.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Η αστυνομία της Μινεάπολης δήλωσε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή για το κοινό αυτή την στιγμή. Οι αρχές πρόσθεσαν ότι συνιστάται στο κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή της West 54th Street, μεταξύ των λεωφόρων Lyndale και Nicollet. Οι οικογένειες των παιδιών του σχολείου μπορούν να μεταβούν σε χώρο συγκέντρωσης στο σχολείο.

Αρκετές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το FBI, η πολιτειακή αστυνομία και η αστυνομία του Μινεάπολις, βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το απόγευμα της Τρίτης έχουν σημειωθεί άλλες τρεις πυροβολισμοί στην πόλη της Μινεάπολης, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς και επτά τραυματίες.