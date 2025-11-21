Νέες σοβαρές κατηγορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση που είναι γνωστή ως «σαφάρι του Σαράγεβο», σύμφωνα με την οποία ξένοι πολίτες – κυρίως από δυτικές χώρες – φέρονται να ταξίδευαν στη Βοσνία κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο (1992–1996) προκειμένου να συμμετάσχουν σε δολοφονίες αμάχων ως ένα είδος μακάβριας, πληρωμένης «ψυχαγωγίας». Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ο Κροάτης ερευνητικός δημοσιογράφος Ντομαγκόι Μαργκέτιτς στη δικαιοσύνη του Μιλάνου, κατονομάζοντας μάλιστα τον σημερινό πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ως πιθανό μέλος ή συνεργό αυτών των ομάδων.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Ιταλοί εισαγγελείς βασίζονται σε εκτεταμένη έρευνα του συγγραφέα Ετζιο Γκαβατσένι, καθώς και σε υλικό που προέρχεται από τη διοίκηση του Σαράγεβο, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς της πρώην δημάρχου Μπενιαμίνα Κάριτς. Ο Γκαβατσένι άρχισε να ερευνά εις βάθος όταν παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ «Sarajevo Safari» του 2022, το οποίο ανέδειξε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό μαρτυρίες για ξένους «τουρίστες ελεύθερους σκοπευτές». Σύμφωνα με μαρτυρίες και έγγραφα που συγκέντρωσε, πλούσιοι Ευρωπαίοι – από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και άλλες χώρες – φέρονται να πλήρωναν μεγάλα ποσά ώστε να συνοδεύονται από στρατιώτες του στρατού του Ράντοβαν Κάρατζιτς στους λόφους που περιέβαλλαν το Σαράγεβο, με στόχο να πυροβολούν αμάχους.

Οι κατηγορίες προκαλούν σοκ, καθώς αναδεικνύουν μια ακραία μορφή εκμετάλλευσης του πολέμου, στην οποία ο πόνος και ο θάνατος μετατρέπονταν σε παιχνίδι για εύπορους ξένους που αγαπούσαν τα όπλα. Το φαινόμενο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει μια από τις πιο σκοτεινές πτυχές της πολιορκίας του Σαράγεβο – της μακροβιότερης σύγχρονης πολιορκίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους.

Η εμπλοκή του Βούτσιτς αποτελεί το πιο ευαίσθητο πολιτικά στοιχείο της υπόθεσης. Ο Μαργκέτιτς δημοσίευσε πρόσφατα στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και μαρτυρίες που, κατά τη δική του εκτίμηση, δείχνουν ότι ο νεαρός τότε Βούτσιτς ήταν παρών σε στρατιωτικό φυλάκιο από το οποίο δρούσαν ξένοι ελεύθεροι σκοπευτές και σερβικές υπερεθνικιστικές ομάδες. Παρότι αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί από ανεξάρτητους φορείς, οι εισαγγελείς του Μιλάνου τις λαμβάνουν υπόψη στο πλαίσιο της έρευνάς τους.

Ο Βούτσιτς αρνήθηκε στο παρελθόν οποιαδήποτε συμμετοχή σε πυρά κατά του Σαράγεβο, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες πολιτικά υποκινούμενες. Ωστόσο, η υπόθεση έχει αποκτήσει πλέον διεθνή διάσταση λόγω της ενδεχόμενης παρουσίας Ιταλών πολιτών, γεγονός που οδήγησε στην επίσημη έναρξη έρευνας για εθελοντική ανθρωποκτονία με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Συνολικά, το άρθρο καταδεικνύει ότι το «σαφάρι του Σαράγεβο» δεν είναι απλώς μια εικασία της περιόδου του πολέμου, αλλά μια υπόθεση που στηρίζεται σε νέα μαρτυρικά και δημοσιογραφικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, φωτίζει μια πτυχή της πολιορκίας που, αν επιβεβαιωθεί, αποκαλύπτει μια σοκαριστική κτηνωδία: τον πόλεμο ως θέαμα για τουρίστες θανάτου.