Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Σερβία, μετά το τέλος του αγώνα kickboxing ανάμεσα στον Γιάννη Τσουκαλά και τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα, σημάδεψαν το παιχνίδι και έστειλαν στο νοσοκομείο τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς 100 άτομα επιτέθηκαν με μανία τόσο σε εκείνον, όσο και στην υπόλοιπη ελληνική αποστολή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα σερβικά μίντια, ο Τσουκαλάς έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από άτομα στο περιβάλλον του Κιτσάρα, τα οποία εισέβαλαν στο ρινγκ και τον ξυλοκόπησαν ενώ ήταν πεσμένος κάτω. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει σοκ, κάνοντας ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Μετά τα επεισόδια, ο Τσουκαλάς μεταφέρθηκε προληπτικά από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Αφού έλαβε εξιτήριο, επέστρεψε στην Ελλάδα, με το περιστατικό να προκαλεί παρόλα αυτά έντονες αντιδράσεις στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.

Ο Παύλος Κοχλιαρίδης, ένας από τους πιο έμπειρους μαχητές της χώρας και προπονητής στον ΠΑΟΚ, περιέγραψε στο fightsport.gr τις τρομακτικές στιγμές που έζησε η ελληνική αποστολή στο Νόβι Πάζαρ, με την εισβολή στο ρινγκ δεκάδων οπαδών του Σέρβου kickboxer.

«Ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι»

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο VIDEO, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη, ανέφερε ο Π. Κοχλιαρίδης.

Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής. Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας», πρόσθεσε.

«Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα. Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά…

Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα. Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ», είπε χαρακτηριστικά ο έμπειρος μαχητής και προπονητής στον ΠΑΟΚ.

Νίκος Γκίκας: «Δεν έκανε καμία παρανομία ο Τσουκαλάς»

«Δεν έκανε καμία παρανομία ο Γιάννης. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και τη νοοτροπία τους. Δεν ήθελαν να χάσει ο αθλητής τους.

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100. Η Αστυνομία ήρθε γρήγορα, πάλι καλά δεν είχαμε τίποτα χειρότερο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Έλληνα πρωταθλητή.

(Με πληροφορίες από fightsports.gr)