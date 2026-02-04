Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ! Ο 45χρονος θρύλος του kickboxing είχε προαναγγείλει από τον Δεκέμβριο τη μεγάλη του επιστροφή, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media: “Ο θρύλος ξυπνά”.

Τότε δεν είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, τώρα όμως έγινε γνωστό ότι θα αγωνιστεί με τον παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας Φλόιντ Μεϊγουέδερ στον αγώνα του αιώνα..

Ο Iron Mike ετοιμάζεται για να δώσει ακόμη μία εντυπωσιακή παράσταση στους χιλιάδες φαν του, ξεσηκώνοντας ξανά τα πλήθη. Υπενθυμίζεται, ότι ο Ζαμπίδης αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο kickboxing το 2015, στο ΣΕΦ, όταν είχε κερδίσει τον Αυστραλό Στιβ Μόξον, μέσα σε αποθέωση.

Ακολούθως, είχε δώσει έναν αγώνα πυγμαχίας το 2019, στη Γερμανία, παίρνοντας και εκεί τη νίκη. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, όπως αναφέρει στα social του ο Iron Mike.

Σημαντικό στοιχείο του αγώνα η διαφορετική “αφετηρία” των δύο αθλητών, καθώς ο Iron Mike είναι kick boxer, ενώ ο “Money” αγωνιζόταν ως μποξέρ. Ο Μέιγουεδερ έγραψε ιστορία με αήττητο, καθώς είχε κερδίσει και τους 50 επίσημους αγώνες του, σπάζοντας το ρεκόρ του Ρόκι Μαρτσιάνο. Τελευταία του επίσημη μάχη ήταν το 2017 κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, τον οποίο είχε νικήσει με τεχνικό νοκ-άουτ.