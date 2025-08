Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι υπάρχει μια «καλή πιθανότητα» η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία, κάνοντας λόγο για «τρία ή τέσσερα» σημεία που απομένουν να επιλυθούν.

Ο Τραμπ έκανε αυτή τη δήλωση κατά την έναρξη της συνάντησής του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πολυτελές γήπεδο γκολφ της οικογένειάς του, στο Τέρνμπερι της δυτικής Σκωτίας. Σημείωσε ότι το κυριότερο θέμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι η «δικαιοσύνη», επισημαίνοντας τους φραγμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων και αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ. «Η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ κλειστή», σχολίασε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πάντως ότι «εάν κάνουμε μια συμφωνία σήμερα, αυτό θα είναι το τέλος, θα περάσουν χρόνια μέχρι να χρειαστεί να τη συζητήσουμε ξανά».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι δασμοί που θα επιβληθούν στις εξαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων προς τις ΗΠΑ δεν θα είναι χαμηλότεροι από 15%. «Όχι», απάντησε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, παρουσία της φον ντερ Λάιεν. Είπε επίσης ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα ενταχθούν σε αυτήν τη συμφωνία και ότι η διορία που έχει δώσει, μέχρι την 1η Αυγούστου, «ισχύει για όλες τις συμφωνίες», εκτός από αυτές που αφορούν τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Reporter: Can you do better than a 15% tariff rate for the EU?



Trump: Better meaning lower? No pic.twitter.com/wnzSO9YhoP