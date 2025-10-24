Μια υπόθεση που απειλεί να ταράξει τα θεμέλια του αμερικανικού μπάσκετ αποκάλυψε το FBI, καθώς ένας παίκτης και ένας προπονητής του NBA συγκαταλέγονται μεταξύ δεκάδων συλληφθέντων για παράνομο στοιχηματισμό και στημένα παιχνίδια πόκερ με διασυνδέσεις στη μαφία.

Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, οι Terry Rozier των Miami Heat και Chauncey Billups, προπονητής των Portland Trail Blazers, κατηγορούνται σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις που συνδέονται με παράνομη χειραγώγηση αγώνων και εγκληματικά κυκλώματα τζόγου.





Ο Rozier κατηγορείται για χειραγώγηση στοιχημάτων μέσω «ψεύτικου τραυματισμού»

Ο 31χρονος Terry Rozier, γνωστός στους φίλους του NBA ως “Scary Terry”, φέρεται να συμμετείχε σε σχήμα παρανόμων στοιχηματικών δραστηριοτήτων μαζί με άλλους παίκτες και συνεργάτες.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, ο Rozier ενημέρωσε φίλο του ότι θα αποχωρούσε νωρίς από έναν αγώνα μεταξύ Charlotte Hornets και New Orleans Pelicans λόγω τραυματισμού. Ο φίλος και οι συνεργοί του φέρονται να τοποθέτησαν στοιχήματα άνω των 200.000 δολαρίων πως ο παίκτης θα είχε χαμηλή απόδοση.

Ο Rozier αποχώρησε από τον αγώνα μετά από εννέα λεπτά, έχοντας σημειώσει μόλις πέντε πόντους, γεγονός που απέφερε δεκάδες χιλιάδες δολάρια κέρδη στους εμπλεκόμενους. Μέχρι τότε, ο παίκτης είχε μέσο όρο 21 πόντους και 35 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Η αστυνομική επίτροπος της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, σχολίασε δηκτικά:

«Καθώς ξεκινά η νέα σεζόν του NBA, η καριέρα του έχει ήδη μπει στον πάγκο – όχι λόγω τραυματισμού, αλλά λόγω ακεραιότητας».

Ο δικηγόρος του Rozier, James Trusty, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, λέγοντας ότι οι εισαγγελείς «βασίζονται σε εξαιρετικά αναξιόπιστες πηγές» και ότι «ο Terry δεν είναι παίκτης του στοιχήματος».

Ο παίκτης εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ορλάντο και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αφού έθεσε ως ενέχυρο την πολυτελή κατοικία του στη Φλόριντα, αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Billups και το κύκλωμα στημένων παιχνιδιών πόκερ με τη μαφία

Σε ξεχωριστή υπόθεση, ο Chauncey Billups, Hall of Famer και προπονητής των Portland Trail Blazers από το 2021, κατηγορείται μαζί με άλλα 30 άτομα για συμμετοχή σε παράνομα και στημένα παιχνίδια πόκερ.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, περιλαμβάνει 13 μέλη και συνεργάτες των διαβόητων εγκληματικών οικογενειών Bonanno, Genovese και Gambino της Νέας Υόρκης.



Oι κατηγορούμενοι φέρονται να οργάνωναν «κλειστά» παιχνίδια πόκερ σε Λας Βέγκας, Μαϊάμι, Μανχάταν και Χάμπτονς, προσκαλώντας εύπορα θύματα να παίξουν δίπλα σε γνωστά πρόσωπα του αθλητισμού. Τα παιχνίδια ήταν όμως στημένα, με χρήση ειδικών φακών επαφής, σημαδεμένων καρτών, και τραπεζιών με ακτίνες Χ που αποκάλυπταν τα φύλλα των παικτών.

Όταν τα θύματα έχαναν μεγάλα ποσά — συχνά δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ανά παιχνίδι — και αρνούνταν να πληρώσουν, τα μέλη των εγκληματικών οικογενειών προχωρούσαν σε εκβιασμούς και απειλές.

Η συνωμοσία, σύμφωνα με το FBI, απέφερε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια δολάρια, με ένα θύμα να έχει χάσει 1,8 εκατομμύρια μόνο του.

«Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», δήλωσε ο βοηθός διευθυντής του FBI στη Νέα Υόρκη, Christopher Raia, προσθέτοντας πως η υπηρεσία «θα συνεχίσει να αποκαλύπτει τα εγκληματικά δίκτυα που λυμαίνονται τις κοινότητες και τον αθλητισμό».

Οι 7 αγώνες που ελέγχονται

Η έρευνα της FBI αποκάλυψε ότι επτά αγώνες του NBA μεταξύ 2023 και 2024 επηρεάστηκαν από παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση:

23 Μαρτίου 2023 – Σάρλοτ Χόρνετς εναντίον Νιου Όρλεανς Πέλικανς: Ο Ρόζιερ αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού, επιτρέποντας σε συνεργάτες του να τοποθετήσουν στοιχήματα που απέφεραν πάνω από 200.000 δολάρια.

24 Μαρτίου 2023 – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς εναντίον Σικάγο Μπουλς: Πληροφορίες για ξεκούραση βασικών παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να στοιχηματίσουν πάνω από 100.000 δολάρια κατά των Blazers.

6 Απριλίου 2023 – Ορλάντο Μάτζικ εναντίον Κλίβελαντ Καβαλίερς: Πληροφορίες για απουσία βασικών παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα που απέφεραν κέρδη.

15 Ιανουαρίου 2024 – Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Πληροφορίες για τραυματισμό παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

26 Ιανουαρίου 2024 – Τορόντο Ράπτορς εναντίον Λος Άντζελες Κλίπερς: Πληροφορίες για τραυματισμό παίκτη διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

20 Μαρτίου 2024 – Τορόντο Ράπτορς εναντίον Σακραμέντο Κινγκς: Πληροφορίες για τραυματισμό παίκτη διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.

9 Φεβρουαρίου 2023 – Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον Μιλγουόκι Μπακς: Πληροφορίες για τραυματισμό παικτών διέρρευσαν, επιτρέποντας σε συνεργάτες να τοποθετήσουν στοιχήματα.



Συντονισμένη επιχείρηση σε 11 πολιτείες – Η αντίδραση του NBA

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις εντάσσονται σε μια πολυετή έρευνα που κάλυψε 11 πολιτείες και αποκάλυψε «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε απάτες, κλοπές και στοιχηματικές παραβιάσεις».

Το NBA, σε ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε ότι οι Rozier και Billups τίθενται σε άμεση διαθεσιμότητα, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

«Αντιμετωπίζουμε αυτές τις κατηγορίες με τη μέγιστη σοβαρότητα. Η ακεραιότητα του παιχνιδιού μας είναι αδιαπραγμάτευτη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λίγκα.

Ο αθλητικός στοιχηματισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες νομιμοποιήθηκε το 2018, έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έδωσε στις πολιτείες τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του.

Έκτοτε, η βιομηχανία του στοιχήματος έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη, με μεγάλες αθλητικές λίγκες και μέσα ενημέρωσης να συνάπτουν συνεργασίες με εταιρείες τζόγου. Όμως, όπως δείχνει η παρούσα υπόθεση, οι πειρασμοί και οι κίνδυνοι διαφθοράς παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί.

«Η ακεραιότητα του αθλητισμού δεν μπορεί να μπαίνει στο τραπέζι του στοιχήματος», σχολίασε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας Joseph Nocella Jr., τονίζοντας πως η Δικαιοσύνη «θα φροντίσει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους».

Με πληροφορίες από ΒΒC