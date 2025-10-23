Ο Τσόνσι Μπίλαπς, μέλος του Hall of Fame του NBA και προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, καθώς και ο Τέρι Ρόζιερ, γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, συγκαταλέγονται ανάμεσα σε περισσότερα από 30 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για παράνομο τζόγο, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μπρούκλιν, Τζόζεφ Νοτσέλα, ο Ρόζιερ φέρεται να ήταν ένας από τους έμπιστους της Εθνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ που παρείχαν απόρρητες πληροφορίες στους συνεργούς του σε εγκληματική οργάνωση. Οι τελευταίοι χρησιμοποιούσαν μεσάζοντες στοιχηματιστές για να τοποθετούν πολλαπλά στοιχήματα βασισμένα σε αυτές τις εσωτερικές πληροφορίες.

Advertisement

Advertisement

Η έρευνα κάλυψε την περίοδο από το 2022 έως το 2024 και, σύμφωνα με τις αρχές, απέφερε εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κέρδη.

Την Πέμπτη, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, μαζί με άλλους αξιωματούχους, παρουσίασαν λεπτομερώς τη μεγάλη επιχείρηση που αποκάλυψε εκτεταμένο δίκτυο παράνομου τζόγου και χειραγώγησης αγώνων, το οποίο συνδεόταν με τη μαφία.

Ο Μπίλαπς αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες για συμμετοχή στη διοργάνωση στημένων παιχνιδιών πόκερ, όπου φέρεται να βοήθησε στην εξαπάτηση παικτών που δελεάζονταν με την υπόσχεση ότι θα έπαιζαν εναντίον διασημοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι στο κύκλωμα εμπλέκονταν και αρκετές οικογένειες οργανωμένου εγκλήματος της Νέας Υόρκης.

Παρότι οι συλλήψεις έγιναν βάσει δύο ξεχωριστών κατηγορητηρίων, αρκετοί κατηγορούμενοι εμφανίζονται και στις δύο υποθέσεις, ανάμεσά τους και ο πρώην παίκτης και βοηθός προπονητή των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ντέιμον Τζόουνς, σύμφωνα με τον Νοτσέλα.

Εκπρόσωποι των Miami Heat, των Portland Trail Blazers και του NBA δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, όπως επίσης και ο δικηγόρος του Ρόζιερ, Τζέιμς Τράστι.

Advertisement

Προϊστορία

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί αθλητές από τα τέσσερα μεγάλα επαγγελματικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ – NBA, NFL, MLB και NHL – έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ποινές για υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού. Η εξάπλωση της νομιμοποίησης των αθλητικών στοιχημάτων σε πολλές πολιτείες έχει αυξήσει τη διαθεσιμότητα και τον κίνδυνο κατάχρησης.

Το 2024, ο πρώην παίκτης του NBA Τζοντέι Πόρτερ δήλωσε ένοχος σε παρόμοιες κατηγορίες, αφού παραδέχθηκε ότι χειραγώγησε την απόδοσή του για να ευνοήσει στοιχήματα τρίτων πάνω στα στατιστικά του.

Advertisement

Τον Ιανουάριο, η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διερευνούσαν εάν ο Ρόζιερ είχε επίσης αλλοιώσει την απόδοσή του στο πλαίσιο παράνομου στοιχηματικού κυκλώματος. Ο 31χρονος γκαρντ, που διανύει την 11η σεζόν του στο NBA, έχει μέσο όρο καριέρας 13,9 πόντους ανά αγώνα.