Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο Madison Square Garden για να δει από κοντά τον τρίτο τελικό του NBA ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς και κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος των εισιτηρίων.
Τα εισιτήρια των τελικών έχουν ξεφύγει σε υπερβολικό βαθμό. Για το τρίτο ματς της σειράς του NBA που οι Σπερς έφυγαν νικητές από τη Νέα Υόρκη τα εισιτήρια ξεκινούσαν από τα 8.000 δολάρια και ο Τραμπ, που αποδοκιμάστηκε στην παρουσία του στο γήπεδο, σχολίασε το γεγονός.
«Μπορούν να το δουν στην τηλεόραση. Είναι ημι-δωρεάν να το βλέπεις στην τηλεόραση. Έτσι πάει η ζωή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ερώτηση για τα πολύ ακριβά εισιτήρια των αγώνων.