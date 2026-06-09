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Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο Madison Square Garden για να δει από κοντά τον τρίτο τελικό του NBA ανάμεσα στους Νικς και τους Σπερς και κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος των εισιτηρίων.

Reporter: The cheapest price for the game you’re going to is $8,000. Everyday Americans can’t afford these sporting events.



Trump: No, but they can watch it on television. It’s sort of semi-free to watch it on television. But that’s the way life goes… pic.twitter.com/2xBpsxgmt5 Advertisement Advertisement June 5, 2026

Τα εισιτήρια των τελικών έχουν ξεφύγει σε υπερβολικό βαθμό. Για το τρίτο ματς της σειράς του NBA που οι Σπερς έφυγαν νικητές από τη Νέα Υόρκη τα εισιτήρια ξεκινούσαν από τα 8.000 δολάρια και ο Τραμπ, που αποδοκιμάστηκε στην παρουσία του στο γήπεδο, σχολίασε το γεγονός.

«Μπορούν να το δουν στην τηλεόραση. Είναι ημι-δωρεάν να το βλέπεις στην τηλεόραση. Έτσι πάει η ζωή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ερώτηση για τα πολύ ακριβά εισιτήρια των αγώνων.