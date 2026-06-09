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Έντονες αποδοκιμασίες ακούστηκαν στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όταν η εικόνα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου πριν από την έναρξη του 3ου αγώνα των τελικών του NBA ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Η στιγμή σημειώθηκε λίγο πριν από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν μέρος των φιλάθλων που προηγουμένως φώναζαν «USA! USA!» αντέδρασε αρνητικά στην προβολή του προέδρου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι αποδοκιμασίες ήταν ιδιαίτερα έντονες, ενώ οι επευφημίες υπέρ του Τραμπ ήταν περιορισμένες.

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Το περιστατικό ξεχώρισε ακόμη περισσότερο καθώς η αντίδραση του κοινού ήταν πιο δυνατή από τις αποδοκιμασίες που είχαν προηγηθεί κατά την είσοδο των παικτών των Σαν Αντόνιο Σπερς στο παρκέ.

Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z June 9, 2026

Μετά το τέλος του εθνικού ύμνου, η ατμόσφαιρα επανήλθε στο αθλητικό κλίμα, με τους φιλάθλους να στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των Νιου Γιορκ Νικς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από σουίτα του Madison Square Garden, έχοντας στο πλευρό του στενούς συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του.

During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7 — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος Λι Ζέλντιν, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.