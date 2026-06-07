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Οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο τους στόχο, καθώς προηγούνται ήδη με 2-0 στους τελικούς του ΝΒΑ και ετοιμάζονται να δώσουν το επόμενο παιχνίδι μπροστά στο κοινό τους στο θρυλικό Madison Square Garden.

Η αναμέτρηση απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς αποκτά όμως επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς στις εξέδρες του γηπέδου αναμένεται να βρεθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

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Ο Τραμπ αποδέχθηκε την πρόσκληση του ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, και η παρουσία του στη μεγάλη βραδιά έχει οδηγήσει την ομάδα να λάβει επιπλέον μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η διοίκηση της ομάδας της Νέας Υόρκης ενημέρωσε τους φιλάθλους πως οι έλεγχοι στην είσοδο θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που συνοδεύουν την παρουσία του προέδρου.

Οι φίλαθλοι καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας και να προσέλθουν νωρίτερα στο γήπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις πριν από το τζάμπολ.

Αγωνιστικά, οι Νικς θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να διευρύνουν το προβάδισμά τους στη σειρά, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Σπερς, από την άλλη πλευρά, αναζητούν την αντίδραση για να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του τίτλου.

Η ανακοίνωση των Νικς

«Καθώς πλησιάζουμε στο Game 3 των Τελικών του NBA τη Δευτέρα το βράδυ (σ.σ. ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα), το Madison Square Garden και η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Secret Service) θέλουν να συμβάλουν ώστε να εξασφαλιστεί μια ασφαλής και ευχάριστη εμπειρία για όλους τους κατόχους εισιτηρίων, κοινοποιώντας σημαντικές διαδικασίες ασφαλείας που θα ισχύουν.



Θα εφαρμοστεί αυστηρή απαγόρευση εισόδου με τσάντες (σ.σ. no-bag policy) και οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιορίσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο απολύτως απαραίτητο. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να αναμένουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδό τους στο Madison Square Garden, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων παρόμοιων με εκείνους της TSA (σ.σ. της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών).



Συνιστάται έντονα στους θεατές να προσέλθουν τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο ασφαλείας και την είσοδο».