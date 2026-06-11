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Η Σελένα Γκόμεζ φαίνεται πως έβαλε στο στόχαστρό της και ότι «έριξε βέλη» σε ορισμένους διάσημους που παρακολούθησαν τον αγώνα των Νικς χθες το βράδυ (10 Ιουνίου) σε μια ανάρτηση που έχει πλέον διαγραφεί.

Την Τετάρτη, οι New York Knicks πραγματοποίησαν την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του NBA, νικώντας τους San Antonio Spurs με ένα πόντο διαφορά στα τελευταία 1,2 δευτερόλεπτα του αγώνα, αφού βρέθηκαν να χάνουν με 29 πόντους.

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Η Γκόμεζ, δηλωμένη οπαδός των Spurs, έσπευσε να μοιραστεί αρκετές αναρτήσεις στο διαδίκτυο μετά τον αγώνα – αλλά μία από αυτές τράβηξε την προσοχή των οπαδών για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Σε μια ανάρτηση που έχει πλέον διαγραφεί και την οποία μοιράστηκε στα Instagram Stories της, η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε ένα screenshot από ένα άρθρο του NBA μαζί με ένα κείμενο που έγραφε: «Τεράστιος σεβασμός για το παιχνίδι!!

«Συγχαρητήρια σε όσους εκπροσωπούν το άθλημα! Τι come back!.» Kαι πρόσθεσε: «Είναι τόσο αστείο το πώς κάποιοι ξαφνικά έγιναν οπαδοί, όμως, χαχαχα.».

Ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων ερμήνευσαν αυτή την αινιγματική αναφορά ως «μπηχτή» της Γκόμεζ προς ορισμένους κορυφαίους σταρ του Χόλιγουντ που παρευρέθηκαν στον αγώνα.

Μεταξύ αυτών των διασημοτήτων ήταν η Χέιλι Μπίμπερ, η Τέιλορ Σουίφτ, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ.

«Σε ποιον ρίχνει βέλη;» ρώτησε ένας θαυμαστής, ενώ ένας δεύτερος σχολίασε: «Συγγνώμη, αλλά γιατί να ρίχνεις έτσι μπηχτές; Ωρίμασε».

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Ένας τρίτος σχολίασε: «Lmfao, αν αυτό δεν είναι σπόντα προς κανέναν, γιατί το διέγραψε;»

«Ναι, αυτό δεν ήταν απαραίτητο», δήλωσε ένας τέταρτος, ενώ ένας πέμπτος πρόσθεσε: «Κατηγορεί τους ψευτοοπαδούς». Τους έβαλε στο στόχαστρο».

Κάποιος άλλος την υπερασπίστηκε: «Δεν ανέφερε ποτέ διασημότητες, απλά εσείς κάνετε υποθέσεις».

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Και ένας τελευταίος χρήστης των κοινωνικών δικτύων αναρωτήθηκε: «Τι κακό έχει να ενθουσιάζεσαι με το μπάσκετ, είτε είσαι φανατικός οπαδός είτε όχι; Υπάρχει κανένας κανόνας που να απαγορεύει σε κανέναν να του αρέσει κάτι ξαφνικά;»

Η Γκόμεζ μοιράστηκε επίσης στα Instagram Stories της μια παλιά φωτογραφία της, στην οποία φοράει μια φανέλα των Spurs, με την εξής επιγραφή: «Χαίρομαι για τη Νέα Υόρκη, αλλά η καρδιά μου ραγίζει λιγάκι lol

«Δεν πειράζει. Είμαι χαρούμενη για τις ομάδες! Ευχαριστούμε που μας χάρισες υπέροχα παιχνίδια @nba.».

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Η Γκόμεζ αναδημοσίευσε αργότερα μια ανάρτηση που έλεγε: «Ποτέ δεν μετανιώνω που ήμουν ευγενική, αλλά έχω μετανιώσει για κάθε στιγμή που δεν ήμουν».

«Μου αρέσει πολύ αυτό», πρόσθεσε η Γκόμεζ στη λεζάντα.

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