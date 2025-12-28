Με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik «έντυσε» Άγιο Βασίλη τον Βλάντιμιρ Πούτιν μέσω AI, παρουσιάζοντάς τον να μοιράζει χριστουγεννιάτικα δώρα στους φίλους του και χειροπέδες στον Ουκρανό Πρόεδρο, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Στο εν λόγω βίντεο με διάρκεια ένα λεπτό και 27 δευτερόλεπτα, φίλοι του Κρεμλίνου λαμβάνουν δώρα από τον Ρώσο Πρόεδρο για τα Χριστούγεννα. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι, ο ομόλογός του από την Ουγγαρία Όρμπαν και φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνουν διάφορα δώρα, από φυσικό αέριο μέχρι μαχητικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας.

Προς το τέλος του κλιπ, εμφανίζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έλαβε και εκείνος το δικό του δώρο από τον Πούτιν, ωστόσο ο Ρώσος Πρόεδρος του επιφύλασσε μία δυσάρεστη έκπληξη, καθώς εντός της συσκευασίας υπήρχαν χειροπέδες, με τον Ουκρανό Πρόεδρο να καταλήγει τελικά στην φυλακή.

🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.



As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG December 28, 2025

Το σποτ από το Sputnik έχει κοινοποιηθεί από αρκετές πρεσβείες της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο και το μήνυμα στην λεζάντα είναι ξεκάθαρο: «Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η εποχή της προσφοράς, οπότε η Ρωσία φροντίζει ώστε όλοι οι φίλοι της να λάβουν κάτι ωραίο και να είναι καλά και εύθυμοι. Όσο για τους άτακτους, κι αυτοί θα πάρουν αυτό που τους αναλογεί».

Στην Ευρώπη φυσικά το βίντεο δεν αναπαράχθηκε από το Sputnik, του οποίου η δραστηριότητα απαγορεύτηκε στις 2 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο των τότε κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ στην Ρωσία μετά από την εισβολή στην Ουκρανία. Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για το Russian Today για το οποίο προβλέπεται η αναστολή εκπομπής, διανομής και προώθησης οποιουδήποτε περιεχομένου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.