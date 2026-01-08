Στα ύψη έφτασαν σήμερα οι μετοχές των εταιρείων αμυντικής βιομηχανίας μετά την ανκοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα αυξήσει τον προϋπολογισμό για την άμυνα στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2027.

«Μετά τις μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις με Γερουσιαστές, Βουλευτές, Γραμματείς και άλλους Πολιτικούς Εκπροσώπους, αποφάσισα ότι, για το καλό της χώρας μας, ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες και επικίνδυνες εποχές, ο αμυντικός προϋπολογισμός για το 2027 δεν πρέπει να είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια», έγραψε σε ανάρτηση του στο TruthSocial.

Advertisement

Advertisement

«Αυτό θα μας επιτρέψει να χτίσουμε τον «Ονειρικό Στρατό» που δικαιούμαστε εδώ και καιρό και, το πιο σημαντικό, είναι ότι θα μας προσφέρει ασφάλεια, ανεξάρτητα από τον εχθρό» συμπλήρωσε.

Συγκεκριμένα, η Northrop Grumman είχε κέρδη 8,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της σήμερα, η Lockheed Martin κατέγραψε άνοδο 7,9% στα υψηλότερα επίπεδα της, η RTX

σημείωσε άνοδο 4,8% και η Kratos Defense 12%.

Σύμφωνα με το CNBC, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense κατέγραψε άνοδο 1,1% ενώ κερδισμένες βγήκαν και ορισμένες ασιατικές εταιρείες με την Mitsubishi Heavy να σημειώνει άνοδο 2,4% και την Bharat Electronics 0,3%.