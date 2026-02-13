Πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (68%) πιστεύουν ότι η χώρα τους βρίσκεται υπό απειλή, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα, ενόψει της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. Στην Ελλάδα, η αίσθηση απειλής κινείται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο τα επίπεδα δυσπιστίας απέναντι στην ΕΕ ως προς τον ρόλο της στην ενίσχυση της άμυνας εμφανίζονται αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ένωσης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την αυξανόμενη αντίληψη των Ευρωπαίων αναφορικά με την αίσθηση της απειλής προς τις χώρες τους στο τρέχον διεθνές περιβάλλον. Η πλειονότητα αυτών δηλώνει ότι θα εμπιστευόταν επίσης την ΕΕ με την ενίσχυση της άμυνας, ενώ θεωρούν ότι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα θεωρούνται επίσης σημαντικές. Επιπλέον, τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ θεωρούνται βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της άμυνας και της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και του κλίματος και της ανταγωνιστικότητας.

Αντίληψη απειλής

Το πιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα είναι ότι περισσότεροι από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (68%) πιστεύουν ότι η χώρα τους βρίσκεται υπό απειλή. Τα κράτη μέλη με την υψηλότερη αντίληψη απειλής είναι η Γαλλία (80%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία και τη Δανία (77%), και την Κύπρο και τη Γερμανία (75%).

Ταυτόχρονα, το 42% των πολιτών πιστεύει ότι η προσωπική του ασφάλεια διατρέχει κίνδυνο.

Στο ερώτημα κατά πόσο, υπό το πρίσμα της τρέχουσας διεθνούς συγκυρίας, «η ασφάλεια της χώρας μας απειλείται», στην Ελλάδα το 27% δηλώνει ότι συμφωνεί απόλυτα και το 41% ότι μάλλον συμφωνεί. Το 22% απαντά ότι μάλλον διαφωνεί, το 6% ότι διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 4% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στην Κύπρο, τα ποσοστά εμφανίζονται ακόμη υψηλότερα προς την κατεύθυνση της συμφωνίας, με το 22% να δηλώνει ότι συμφωνεί απόλυτα και το 53% ότι μάλλον συμφωνεί με τη διατύπωση ότι η ασφάλεια της χώρας απειλείται. Το 19% απαντά ότι μάλλον διαφωνεί, το 4% ότι διαφωνεί απόλυτα και το 2% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Στο ίδιο ερώτημα, κατά πόσο «η ασφάλεια της χώρας μας απειλείται», η συνολική συμφωνία διαφοροποιείται ελαφρώς ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.

Σε επίπεδο φύλου, το 65% των ανδρών δηλώνει ότι συμφωνεί με τη διατύπωση, έναντι 70% των γυναικών, γεγονός που δείχνει εντονότερη αίσθηση απειλής μεταξύ των γυναικών.

Ανά ηλικιακή κατηγορία, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στους νέους 15–24 ετών (71%), ακολουθούν οι 25–39 ετών (70%), ενώ τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 67% για την ομάδα 40–54 ετών και στο 66% για όσους είναι 55 ετών και άνω.

Εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ευρώπης

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων εμπιστεύεται την ΕΕ να ενισχύσει την ασφάλεια και την άμυνα (52%), ιδιαίτερα σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο (76%), η Πορτογαλία (74%), η Κύπρος (73%) και η Λιθουανία (71%).

Συγκεκριμένα στο ερώτημα κατά πόσο εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την ασφάλεια και την άμυνα και να προστατεύσει καλύτερα τους πολίτες, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών.

Στην Ελλάδα, το 6% δηλώνει ότι εμπιστεύεται πλήρως την ΕΕ και το 34% ότι τείνει να την εμπιστεύεται. Το 33% απαντά ότι τείνει να μην την εμπιστεύεται και το 23% ότι δεν την εμπιστεύεται καθόλου, ενώ το 4% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Στην Κύπρο, το 16% δηλώνει ότι εμπιστεύεται πλήρως την ΕΕ και το 57% ότι τείνει να την εμπιστεύεται. Το 21% απαντά ότι τείνει να μην την εμπιστεύεται και το 6% ότι δεν την εμπιστεύεται καθόλου, ενώ το 3% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ27), το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται πλήρως την ΕΕ να ενισχύσει την ασφάλεια και την άμυνα, ενώ το 46% απαντά ότι τείνει να την εμπιστεύεται. ο 27% δηλώνει ότι τείνει να μην την εμπιστεύεται και το 16% ότι δεν την εμπιστεύεται καθόλου, ενώ το 5% απαντά ότι δεν γνωρίζει.

Επενδύσεις στην άμυνα

Εν μέσω της υλοποίησης αρκετών σχετικών πρωτοβουλιών κατά το περασμένο έτος, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (74%) εγκρίνουν το τρέχον επίπεδο επενδύσεων της ΕΕ στην άμυνα ή πιστεύουν ότι οι δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν.

Η στήριξη είναι ιδιαίτερα υψηλή σε χώρες όπως η Λιθουανία (80%), η Πορτογαλία (89%), η Φινλανδία (83%), η Ισπανία (80%) και η Δανία (78%).

Πιο ειδικά, στο ερώτημα, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα δημόσιων δαπανών, πώς αξιολογούν οι πολίτες το επίπεδο επένδυσης που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε προγράμματα άμυνας και ασφάλειας, στην ΕΕ27 το 32% απαντά ότι είναι «όχι αρκετό», το 42% ότι είναι «περίπου το σωστό» και το 14% ότι είναι «υπερβολικό», ενώ το 12% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Στην Ελλάδα, το 29% το χαρακτηρίζει «όχι αρκετό», το 35% «περίπου το σωστό» και το 22% «υπερβολικό», με το 14% να απαντά «δεν γνωρίζω».

Στην Κύπρο, το 26% θεωρεί ότι είναι «όχι αρκετό», το 48% ότι είναι «περίπου το σωστό» και το 23% ότι είναι «υπερβολικό», ενώ μόλις το 3% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Το διάστημα είναι ουσιώδες για την άμυνα και την ασφάλεια

Η ασφάλεια και η άμυνα θεωρούνται επίσης βασική προτεραιότητα για την πολιτική διαστήματος της ΕΕ από το 53% των Ευρωπαίων, ακολουθούμενες από το περιβάλλον και το κλίμα (36%) και την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (31%).

Επιπλέον, ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ αναγνωρίζεται ευρέως από τους νεότερους ερωτηθέντες (55%).

Πιο αναλυτικά στο ερώτημα ποιον αντίκτυπο έχουν τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όπως τα Galileo/EGNOS, Copernicus και IRIS² – στην ευρωπαϊκή οικονομία, σε επίπεδο ΕΕ27 το 13% απαντά ότι έχουν «πολύ σημαντικό αντίκτυπο» και το 32% «αρκετά σημαντικό αντίκτυπο». Το 25% εκτιμά ότι ο αντίκτυπος είναι «μάλλον περιορισμένος» και το 7% ότι «δεν υπάρχει κανένας αντίκτυπος», ενώ το 10% δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει για τα προγράμματα αυτά και το 13% απαντά ότι δεν γνωρίζει.

Στην Ελλάδα, το 15% θεωρεί ότι τα προγράμματα έχουν «πολύ σημαντικό αντίκτυπο» και το 35% «αρκετά σημαντικό αντίκτυπο». Το 15% εκτιμά ότι ο αντίκτυπος είναι «μάλλον περιορισμένος» και το 4% ότι «δεν υπάρχει κανένας αντίκτυπος», ενώ το 13% δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει για τα προγράμματα και το 18% ότι δεν γνωρίζει.

Στην Κύπρο, το 22% απαντά ότι ο αντίκτυπος είναι «πολύ σημαντικός» και το 41% «αρκετά σημαντικός». Το 23% τον χαρακτηρίζει «μάλλον περιορισμένο» και το 6% «ανύπαρκτο», ενώ το 3% δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει για τα προγράμματα και το 5% ότι δεν γνωρίζει.

ΤοFlash Ευρωβαρόμετρο ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου 2026 με στόχο να αποτυπώσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, την εμπιστοσύνη τους στην ΕΕ ως παράγοντα άμυνας και τη στήριξή τους για αυξημένες επενδύσεις στη συλλογική άμυνα. Επίσης αξιολόγησε την ενημέρωση σχετικά με τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ και προσδιόρισε τομείς προτεραιότητας για τη μελλοντική πολιτική διαστήματος. Τα αποτελέσματα θα καθοδηγήσουν την Επιτροπή και θα στηρίξουν τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίων. Η έρευνα περιλάμβανε 27.292 συνεντεύξεις σε ολόκληρη την ΕΕ-27.