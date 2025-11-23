Μια σκηνή που θύμιζε ταινία δράσης του Χόλιγουντ εκτυλίχθηκε στην Τουρκία, όταν η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει έναν καταζητούμενο για απάτες στο Χατάι, ο οποίος είχε διαφύγει για πάνω από τρία χρόνια.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν μια ευρηματική μέθοδο: ένας από αυτούς μεταμφιέστηκε σε διανομέα φαγητού, φορώντας κράνος και κρατώντας δήθεν την παραγγελία του καταζητούμενου. Στάθηκε έξω από το διαμέρισμα και του είπε: «Έφερα το φαγητό που παρήγγειλες», για να γίνει πειστικός.

A Turkish police officer disguised himself as a delivery driver to capture a fugitive in the southern province of Hatay. The suspect had been on the run for almost three years after having been sentenced to 77 years in jail for fraud. pic.twitter.com/ujMxzFx5Nt — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2025

Μόλις ο άνδρας άνοιξε την πόρτα, αστυνομικοί με στολή που περίμεναν δίπλα από την πόρτα όρμησαν μέσα και τον ακινητοποίησαν.

Ο συλληφθείς είχε προηγουμένως αφεθεί ελεύθερος, παρότι είχε καταδικαστεί σε 77 χρόνια φυλάκισης για απάτες, όπως αναφέρει η Telegraph.