Νεκρές εντοπίστηκαν δυο γυναίκες στο σπίτι τους, στην περιοχή της Εγλυκάδας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο αδελφές, οι οποίες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους εντός της οικίας τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός τους παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού.

Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ρίξει φως στα αίτια και τον χρόνο θανάτου των δύο γυναικών. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται με την ολοκλήρωση της αυτοψίας.

Πηγή: pelop.gr