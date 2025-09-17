Η Τουρκία, αν το θελήσει, μπορεί να «μπει στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ μέσα σε 72 ώρες» ισχυρίστηκε Τούρκος αναλυτής στο CNN Turk.

Ο Χακάν Μπαϊρακτσί είπε ότι η Τουρκία δεν είναι σαν τις αραβικές χώρες και ότι μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο που συνιστά το γεγονός ότι δεν συνορεύει με το Ισραήλ, δημιουργώντας «διάδρομο» για τις χερσαίες δυνάμεις ώστε να εισβάλουν στο Τελ Αβίβ και τον Ισραήλ. Προφανώς, πρόσθεσε, θα υπήρχαν συνέπειες και θα καταστρεφόταν η οικονομία της, μα αν η Τουρκία θελήσει, μπορεί να το κάνει, ισχυρίστηκε.

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται επίσης πως ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του ΑΚΡ, καταδίκασε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ως «ηγέτη δικτύου γενοκτονίας» και τον κατηγόρησε πως έχει «ψευδαισθήσεις» για την Ιερουσαλήμ. Σημειώνεται πως ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε επίσης το Νετανιάχου «σαν συγγενή του Χίτλερ».