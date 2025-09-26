Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας μιας 42χρονης γυναίκας από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης Καχρανμαρμαράς στην Τουρκία, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στον χώρο εργασίας της γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών. Στο βίντεο που διέρρευσε σε τουρκικά μέσα φαίνεται ο δράστης να εισέρχεται στο γραφείο της κρατώντας μια μαύρη τσάντα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 42χρονη τρέχει πανικόβλητη να γλιτώσει.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο 44χρονος να βγάζει από την τσάντα του μια καραμπίνα και να πυροβολεί εξ επαφής τη γυναίκα στο κλιμακοστάσιο, την ώρα που εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια της ικετεύοντας για τη ζωή της. Ο δράστης πυροβόλησε άλλες δύο φορές πριν εγκαταλείψει τον χώρο.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, η δολοφονία διαπράχθηκε μόλις μία ημέρα αφότου η άτυχη γυναίκα είχε εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος του πρώην συζύγου της. Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.