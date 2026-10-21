Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Τουρκία, το Κατάρ, το Πακιστάν και η Ινδονησία υπέγραψαν την Τετάρτη συμφωνία για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και των αμυντικών δυνατοτήτων, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι χώρες που υπέγραψαν το «Μνημόνιο Κατανόησης Μπαντρ» στη Ντόχα, ως ένδειξη της επιθυμίας τους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Advertisement

Advertisement

«Η συμφωνία αυτή έχει ουσιώδη οικονομική σημασία» σημειώνεται, προσθέτοντας πως το σύμφωνο έχει σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας στη στρατιωτική παραγωγή, την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και τη συνδρομή στη συνεργασία στην τεχνική στρατιωτική εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη.

«Αξιοποιώντας τις μοναδικές δυνατότητες στρατιωτικής παραγωγής της κάθε χώρας, η πρωτοβουλία θα διευκολύνει τη συνεργασία και την ενσωμάτωση, θα ενισχύσει τις δυνατότητες στην αμυντική βιομηχανία και θα επιτρέψει την κάλυψη των αναγκών των συμμαχικών και φιλικών χωρών» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία υπέγραψε τον Αύγουστο σύμφωνο συλλογικής άμυνας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, βάσει του οποίου επίθεση σε μία χώρα αποτελεί επίθεση σε όλες. Η Άγκυρα επίσης έχει στενές σχέσεις με την Ινδονησία, κυρίως στην αμυντική βιομηχανία.

Με πληροφορίες από Reuters