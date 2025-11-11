Ένα τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στη Γεωργία μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν κατά την επιστροφή του στην Τουρκία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας την Τρίτη. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για «τους μάρτυρές μας», καθώς ομάδες έρευνας και διάσωσης κατευθύνονταν προς τον τόπο του συμβάντος.
Ο Ερντογάν, το γραφείο του και το υπουργείο Αμυνας δεν ανέφεραν τα αίτια της συντριβής, ούτε έδωσαν τον αριθμό των θυμάτων. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, χωρίς να αναφέρουν αριθμούς, ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν Τούρκοι και Αζέροι.
Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε ότι οι έρευνες και οι διασώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις γεωργιανές αρχές, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της συντριβής ή για θανάτους.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει το αεροσκάφος να διαλύεται στον αέρα πριν από την πρόσκρουση. Η άτρακτος διαλύεται, με το μπροστινό τμήμα να πέφτει ξεχωριστά, ενώ το φτερό περιστρέφεται προς το έδαφος και εκρήγνυται κατά την πρόσκρουση.
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος και οι έρευνες συνεχίζονται.
Ερντογάν: «Συλλυπητήρια για τους μάρτυρές μας»
O Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως ελπίζει η πτώση του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους στη Γεωργία να έγινε με ελάχιστες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και εξέφρασε «συλληπητήρια για τους μάρτυρές μας». Τα τουρκικά μέσα αναφέρουν πως ο Ερντογάν είχε συνομιλία με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ .
Στην ομιλία του στο Συνέδριο Πολεοδομίας με θέμα «Η πόλη και ο χώρος στον πολιτισμό μας» στο Συνεδριακό Κέντρο του Κόμματος ΑΚ, ο Πρόεδρος Ερντογάν έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν:
«Σήμερα, με βαθιά θλίψη μάθαμε ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος C130, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι προσπάθειές μας για την ανάκτηση των συντριμμάτων συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές. Θεού θέλοντος, θα βγούμε από αυτό το ατύχημα με ελάχιστες απώλειες. Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στους μάρτυρες μας και είθε να τους έχουμε στις προσευχές μας».Advertisement
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλικαγιά δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη έμαθα ότι το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C130 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που κατευθυνόταν προς τη χώρα μας από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονται. Μίλησα τηλεφωνικά με τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας, Γκέλα Γκελάντζε. Ο υπουργός βρίσκεται επίσης καθ’ οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος».
Την ίδια στιγμή, γεωργιανά μέσα προβάλουν φωτογραφίες που, όπως αναφέρουν, είναι από το σημείο της συντριβής. Σε αυτές διακρίνονται τμήματα του αεροσκάφους, όπως η ουρά και μια πόρτα.
Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.
Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει στόλο 18 αεροσκαφών C-130B και C-130E Hercules, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τακτικές μεταφορές και ανθρωπιστικές αποστολές.
Τον Οκτώβριο του 2025, η Τουρκία επιβεβαίωσε τη συμφωνία για την απόκτηση 12 αεροσκαφών μεταφοράς C-130J Hercules από τη Βασιλική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου, μια κίνηση που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του στόλου μεταφοράς μεσαίου βάρους, καθώς αποσύρει σταδιακά τα παλαιότερα μοντέλα B και E.
Ο διευθυντής επικοινωνίας της Τουρκίας, Μπουρχανετίν Ντουράν δήλωσε: «Μετά τη συντριβή ενός στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν σήμερα το απόγευμα, ξεκίνησαν επειγόντως οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται στο κοινό, είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επίσημες δηλώσεις και να μην διαδίδονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Αυτό ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό».
Χάθηκε από τα ραντάρ χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου
Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Αεροπορική Διεύθυνση της Γεωργίας, το τουρκικό C-130 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου. «Το τουρκικό αεροσκάφος τύπου C-130 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τη διέλευση του από το έδαφος της Γεωργίας χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου. Προς το παρόν έχει ήδη ενημερωθεί το αεροδρόμιο της πόλης Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν, από όπου απογειώθηκε το τουρκικό αεροσκάφος. Έχει επίσης ενημερωθεί η τουρκική πλευρά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Μήνυμα συλλυπητηρίων από τον Αλίεφ
Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, στο μήνυμά του προς τον Πρόεδρο Ερντογάν, δήλωσε: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την είδηση ότι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της συντριβής του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από τη Γκάντζα και συνετρίβη σε γεωργιανό έδαφος».
Δηλώνοντας ότι μοιράζονται τον πόνο της Τουρκίας, ο Αλίεφ ανέφερε στο μήνυμά του: «Μοιράζομαι τη θλίψη σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια σε εσάς, στις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους, καθώς και στον αδελφό λαό της Τουρκίας εκ μέρους του λαού του Αζερμπαϊτζάν, για αυτή την τραγωδία».
Ο υπουργός Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν Ζακίρ Χασάνοφ έστειλε επίσης μήνυμα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.