Η κομμένη ουρά του τουρκικού C-130 εμφανίζεται να πέφτει στο κενό σε νέο βίντεο που κυκλοφόρησε από το αεροπορικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στη Γεωργία- ενώ στο ίδιο βίντεο φαίνονται και πυκνοί καπνοί από το σημείο της συντριβής του υπόλοιπου αεροσκάφους.

Η Τουρκία ανακοίνωσε πως 20 στρατιωτικοί της σκοτώθηκαν στη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους, και ότι όλα τα πτώματα πλην ενός έχουν ανασυρθεί.

Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu uçak nasıl düştü?



Yapısal arıza, dış müdahale, mühimmat patlaması, çarpışma veya pilotaj hatası ihtimalleri masada.https://t.co/06PGHQpe4X pic.twitter.com/ytPiPnJWxV — Halk TV (@halktvcomtr) November 12, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε την Τετάρτη ότι είχε εντοπιστεί το μαύρο κουτί του αεροσκάφους. Το C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν προς την Τουρκία όταν συνετρίβη στη Γεωργία, με αποτέλεσμα τον θάνατο 20 Τούρκων στρατιωτικών που επέβαιναν σε αυτό. Ο Ερντογάν είπε ότι ομάδα 46 μελών απεστάλη από την Τουρκία για να βοηθήσει τις γεωργιανές αρχές στις έρευνες.

Πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το αεροπλάνο να κομματιάζεται στον αέρα και μετά να πέφτει φλεγόμενο προς το έδαφος. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τους 20 νεκρούς Τούρκους στρατιωτικούς.

Το τετρακινητήριο C-130 χρησιμοποιείται ευρέως ανά τον κόσμο για ένα μεγάλο εύρος αποστολών. Ο τουρκικός στόλος μεταγωγικών αεροσκαφών είναι ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας- το FlightRadar24 και δύο Τούρκοι αμυντικοί αναλυτές είπαν πως το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν 57 ετών και είχε ενταχθεί σε υπηρεσία στην τουρκική πολεμική αεροπορία το 2010.

#Breaking: Two new videos of the Turkish Air Force C-130E Hercules (68-01609) crash confirm that the entire wing, including its center box, detached from the fuselage before impact. This strongly suggests a catastrophic structural failure caused by metal fatigue and fracture in… pic.twitter.com/q2B6bewCnk — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 11, 2025

Τον περασμένο μήνα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας παρουσίασε συμφωνία με τη Βρετανία για την προμήθεια 12 μεταχειρισμένων C-130J, που θα συντηρηθούν και εκσυγχρονιστούν στη Βρετανία πριν αρχίσουν την υπηρεσία τους στην τουρκική αεροπορία.

Το εν λόγω αεροπορικό δυστύχημα ήταν το πιο πολύνεκρο περιστατικό στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από τον Φεβρουάριο του 2020, που υποστηριζόμενες από τη Ρωσία συριακές δυνάμεις σκότωσαν 33 Τούρκους στρατιώτες στην Ιντλίμπ της Συρίας, όπου η Τουρκία στήριζε αντικαθεστωτικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να ανατρέψουν τη συριακή κυβέρνηση.