Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε την Τετάρτη ότι είχε εντοπιστεί το μαύρο κουτί του τουρκικού C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία, προσθέτοντας πως συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί το αίτιο της συντριβής.

Το C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν προς την Τουρκία όταν συνετρίβη στη Γεωργία, με αποτέλεσμα τον θάνατο 20 Τούρκων στρατιωτικών που επέβαιναν σε αυτό. Ο Ερντογάν είπε ότι ομάδα 46 μελών απεστάλη από την Τουρκία για να βοηθήσει τις γεωργιανές αρχές στις έρευνες.

Πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το αεροπλάνο να κομματιάζεται στον αέρα και μετά να πέφτει φλεγόμενο προς το έδαφος. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τους 20 νεκρούς Τούρκους στρατιωτικούς.

#Breaking: Two new videos of the Turkish Air Force C-130E Hercules (68-01609) crash confirm that the entire wing, including its center box, detached from the fuselage before impact. This strongly suggests a catastrophic structural failure caused by metal fatigue and fracture in… pic.twitter.com/q2B6bewCnk November 11, 2025

Το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, ο γγ του ΝΑΤΟ, η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και άλλες χώρες έδωσαν συλλυπητήρια και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στην Τουρκία. Η Άγκυρα είπε ότι ήταν σε συντονισμό με το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία για τις έρευνες, ενώ η Lockheed Martin, που κατασκευάζει το C-130 Hercules, δήλωσε πρόθυμη να συνδράμει.

Το τετρακινητήριο C-130 χρησιμοποιείται ευρέως ανά τον κόσμο για ένα μεγάλο εύρος αποστολών. Ο τουρκικός στόλος μεταγωγικών αεροσκαφών είναι ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας- το FlightRadar24 και δύο Τούρκοι αμυντικοί αναλυτές είπαν πως το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν 57 ετών και είχε ενταχθεί σε υπηρεσία στην τουρκική πολεμική αεροπορία το 2010.

A Turkish military cargo plane with 20 people on board crashed in Georgia near the border with Azerbaijan on Tuesday, authorities said, but they gave no immediate confirmation of feared casualties. pic.twitter.com/jNYoo29Xec — The Associated Press (@AP) November 12, 2025

Τον περασμένο μήνα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας παρουσίασε συμφωνία με τη Βρετανία για την προμήθεια 12 μεταχειρισμένων C-130J, που θα συντηρηθούν και εκσυγχρονιστούν στη Βρετανία πριν αρχίσουν την υπηρεσία τους στην τουρκική αεροπορία.

Το εν λόγω αεροπορικό δυστύχημα ήταν το πιο πολύνεκρο περιστατικό στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από τον Φεβρουάριο του 2020, που υποστηριζόμενες από τη Ρωσία συριακές δυνάμεις σκότωσαν 33 Τούρκους στρατιώτες στην Ιντλίμπ της Συρίας, όπου η Τουρκία στήριζε αντικαθεστωτικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να ανατρέψουν τη συριακή κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από Reuters