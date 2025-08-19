Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παραχώρησε συνέντευξη στο FOX News, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ευέλικτος στις διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη χθεσινή επικοινωνία του με τον Πούτιν και σύμφωνα με όσα δήλωσε στο FOX News, «ελπίζω η συμπεριφορά του να είναι καλή. Αν δεν είναι τότε θα μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι πρέπει να κάνει ότι είναι απαραίτητο, ωστόσο ανέδειξε την ανάγκη να εμφανιστεί ευέλικτος στις διαπραγματεύσεις.

Δεν θα υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία

Ο Τραμπ ρωτήθηκε τί ακριβώς σημαίνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και αποκρίθηκε λέγοντας ότι η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία είναι ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να στείλουν εκεί στρατό. «Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα», σημείωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Από την άλλη μεριά, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός στο εάν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία. «Έχετε τη διαβεβαίωσή μου ότι το μόνο που προσπαθώ είναι να σταματήσω τους ανθρώπους από το να σκοτώνονται»» τόνισε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε επίσης ότι οργανώνει μία συνάντηση ανάμεσα στον ηγέτη της Ρωσίας και τον Ουκρανό Πρόεδρο, στην οποία δεν θα παρευρεθεί ο ίδιος. «Εάν πάει καλά, τότε θα συμμετέχω και εγώ σε μία τριμερή και θα την κλείσω», κατέληξε ο Τραμπ.