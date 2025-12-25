Μοιραίο αποδείχθηκε ένα παραδοσιακό γλύκο για έναν άτυχο 47χρονο άνδρα στο Τορίνο την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ο Τζιοβάνι Λόπεζ πέθανε από πνιγμό μπροστά στην έντρομη οικογένειά του που είχε μαζευτεί για το μεσημεριανό γεύμα της παραμονής αφού πνίγηκε από μία μπουκιά πανετόνε.

Τα μέλη της οικογένειας προσπάθησαν αμέσως να τον βοηθήσουν, αλλά όταν συνειδητοποίησαν ότι ο άνδρας υπέφερε από σοβαρό πνιγμό, κάλεσαν αμέσως την άμεσα δράση.

Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Borgo Nuovo. Ήταν περίπου 2:30 μ.μ. Οι διασώστες προσπάθησαν να σώσουν τον άνδρα αλλά δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν συνήλθε.

Μετά την ιατροδικαστική εξέταση ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός.