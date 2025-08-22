Τραγωδία σημειώθηκε σε πορεία τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε τουρίστες από τους καταρράκτες του Νιαγάρα προς τη Νέα Υόρκη.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή, δήλωσαν πηγές της αστυνομίας στο ABC News, εν μέσω της επιχείρησης διάσωσης. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες είναι Ινδοί, Φιλιππινέζοι ή Κινέζοι.
Πρόκειται για λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες από τους καταρράκτες του Νιαγάρα στη Νέα Υόρκη και είχε 52 άτομα από τις Φιλιππίνες, τη Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με το CBS.
Πολλοί από τους επιβάτες ήταν παιδιά, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες.
Στο σημείο βρίσκονται δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά, ενώ έχει ξεκινήσει η αεροδιακομιδή τραυματιών.
“Το λεωφορείο ταξίδευε προς τα ανατολικά, ακριβώς πριν από την έξοδο Pembroke, και για άγνωστους λόγους, το όχημα έχασε τον έλεγχο, μπήκε στη διαχωριστική νησίδα και κατέληξε στο χαντάκι”, δήλωσε ο τροχονόμος της πολιτειακής αστυνομίας της Νέας Υόρκης James O’Callaghan κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή.
Σχεδόν όλοι από τοτς 52 ανθρώπους που επέβαιναν στο λεωφορείο υπέστησαν τραυματισμούς, όπως κοψίματα, μώλωπες και εκδορές, δήλωσε ο O’Callaghan. Πολλοί άνθρωποι εκτινάχθηκαν ή παγιδεύτηκαν κατά τη συντριβή, είπε, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα παιδί, δήλωσε ο O’Callaghan.
Η αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι στη σύγκρουση ενεπλάκη και ένα ημιφορτηγό, αν και αργότερα δήλωσε ότι το λεωφορείο ήταν το μοναδικό εμπλεκόμενο όχημα.
Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kάθι Χότσουλ δήλωσε ότι “ενημερώθηκε για το τραγικό ατύχημα με το τουριστικό λεωφορείο” και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.
I’ve been briefed on the tragic tour bus accident on the @NYSThruway.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 22, 2025
My team is coordinating closely with @nyspolice and local officials who are working to rescue and provide assistance to everyone involved.
“Η ομάδα μου συντονίζεται στενά με την αστυνομία και τους τοπικούς αξιωματούχους που εργάζονται για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας σε όλους τους εμπλεκόμενους”, ανέφερε σε δήλωσή της στο X νωρίτερα την Παρασκευή.
Όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στην εθνική οδό στο Πέμπροκ έκλεισαν λόγω του δυστυχήματος.
“Αναμείνατε μεγάλες καθυστερήσεις και εναλλακτικές διαδρομές ταξιδιού”, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.