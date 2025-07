Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ουκρανός ομόλογός του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν θα πρέπει να βάλει στο στόχαστρο τη Μόσχα.

«Όχι, δεν θα έπρεπε να πλήξει τη Μόσχα» απάντησε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που τον ρώτησαν αν ο Ζελένσκι πρέπει να επιτεθεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Όταν ρωτήθηκε αν πλέον έχει ταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, ο Τραμπ είπε: «Δεν είμαι στο πλευρό κανενός», για να προσθέσει αμέσως ότι είναι «στο πλευρό της ανθρωπότητας» επειδή «θέλει να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Reporter: "Should Zelensky target Moscow or deeper into Russia?"

Trump: "He shouldn't target Moscow." pic.twitter.com/D277jZtgxH