Ένα εντυπωσιακό time-lapse βίντεο που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), αποκαλύπτοντας τρεις τεράστιες εκρήξεις πλάσματος να εκτινάσσονται από τον Ήλιο μέσα σε λίγες ώρες.

Το σπάνιο υλικό καταγράφηκε από τη νέα διαστημική αποστολή Proba-3, η οποία χρησιμοποιεί δύο απόλυτα συγχρονισμένα διαστημόπλοια για να δημιουργεί «τεχνητές ηλιακές εκλείψεις» στο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες μπορούν να παρατηρούν την αόρατη, αλλά εξαιρετικά θερμή ατμόσφαιρα του Ήλιου, την κορώνα, με πρωτοφανή καθαρότητα και διάρκεια.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου, βασίζεται σε παρατηρήσεις πέντε ωρών από τις 2 Σεπτεμβρίου 2025 και έχει συμπιεστεί σε μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα. Στα πλάνα διακρίνεται η κιτρινωπή κορώνα του Ήλιου, ενώ στο κέντρο έχει ενσωματωθεί εικόνα της επιφάνειάς του από το Solar Dynamics Observatory της NASA, προσφέροντας μια μοναδική «διπλή» ματιά στο πώς αλληλεπιδρούν τα διαφορετικά στρώματα του άστρου μας.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, τρεις τεράστιες εκτοξεύσεις πλάσματος ξεσπούν από την ηλιακή επιφάνεια. Αν και μοιάζουν με ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι πρόκειται για ηλιακές προεξοχές: γιγαντιαίους βρόχους πλάσματος που υπερφορτώνονται, καταρρέουν και εκτοξεύουν ιονισμένο αέριο στο διάστημα.

«Το να καταγράφουμε τόσες πολλές εκρήξεις προεξοχών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά σπάνιο», δήλωσε ο Αντρέι Ζούκοφ, επικεφαλής επιστήμονας του coronagraph του Proba-3. «Η καθαρότητα αυτών των εικόνων μας προσφέρει ανεκτίμητα δεδομένα».

Παρότι λάμπουν έντονα, οι προεξοχές αυτές είναι στην πραγματικότητα πολύ ψυχρότερες από την κορώνα, με θερμοκρασίες γύρω στους 10.000 βαθμούς, τη στιγμή που η κορώνα φτάνει σε επίπεδα εκατομμυρίων βαθμών. Το γιατί η κορώνα είναι έως και 200 φορές θερμότερη από την επιφάνεια του Ήλιου παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της αστροφυσικής.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αποστολές όπως το Proba-3 θα δώσουν τις απαντήσεις. Μέσα στους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας του, το σύστημα έχει ήδη δημιουργήσει περισσότερες από 50 τεχνητές εκλείψεις, ενώ αναμένεται να καταγράψει εκατοντάδες ακόμη τα επόμενα χρόνια.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία: ο Ήλιος βρίσκεται αυτή την περίοδο στο ηλιακό μέγιστο, την πιο ενεργή φάση του κύκλου του. Τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμα για την κατανόηση των ηλιακών καταιγίδων και του τρόπου με τον οποίο ενδέχεται να επηρεάσουν τη Γη, τις δορυφορικές επικοινωνίες και τα ηλεκτρικά δίκτυα στο μέλλον.

Πηγή: Livescience