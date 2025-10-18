Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το Σάββατο (18/10) σε πτήση της Air China, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε χειραποσκευή επιβάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης από την πόλη Χανγκζού, στην ανατολική Κίνα, με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντσεον, κοντά στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

«Μία μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε μέσα σε χειραποσκευή επιβάτη, η οποία ήταν τοποθετημένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα της πτήσης CA139», ανέφερε η Air China σε ανάρτησή της στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo.

Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Για λόγους ασφαλείας, το αεροσκάφος εκτράπηκε προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης, όπου προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα.

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.



It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger's luggage spontaneously combusting.



The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025