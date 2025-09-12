Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Παρασκευή πως η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τελειώνει, μα απέφυγε να απειλήσει με νέες κυρώσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ερωτηθείς αν η υπομονή του εξαντλείται, είπε «ναι, κάπως τελειώνει και τελειώνει γρήγορα».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ είπε πως είχε για καιρό καλή σχέση με τον Πούτιν, μα εξέφρασε εκνευρισμό που ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει.

«Θα πρέπει να επέμβουμε πολύ, πολύ δυνατά» είπε. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως οι κυρώσεις σε τράπεζες και στο πετρέλαιο ήταν επιλογή, μαζί με τους δασμούς, μα έπρεπε να συμμετέχουν και οι ευρωπαϊκές χώρες.

«Μα το έχω κάνει ήδη. Έχω κάνει πολλά» είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας πως η Ινδία- ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου- ήταν αντιμέτωπη με δασμούς 50% στις εξαγωγές της στις ΗΠΑ. «Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση και προκαλεί ρήγμα με την Ινδία» είπε στο «Fox & Friends. «Και να το θυμάστε, είναι πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από ό,τι δικό μας» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters