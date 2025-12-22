Ένα βίντεο του κάποτε παιδιού-θαύματος Tylor Chase έγινε viral, προκαλώντας ανησυχία στους χρήστες του διαδικτύου. Γνωστός για τον ρόλο του Martin Qwerly στη σειρά Ned’s Declassified School Survival Guide του Nickelodeon, εντοπίστηκε να ζει στους δρόμους της Καλιφόρνια.

Ο Chase ήταν κάποτε ένα γνωστό πρόσωπο στην τηλεόραση στα μέσα της δεκαετίας του 2000, αλλά η σημερινή του κατάσταση έχει κάνει τον κόσμο να αναρωτιέται πώς κατέληξε σε αυτή την κατάσταση.

Γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1989 στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Ο ηθοποιός έγινε πρωτοσέλιδο για τo ταλέντο του στην υποκριτική και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε διάφορα έργα. Εξαφανίστηκε από τον κόσμο της υποκριτικής για χρόνια και τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Tάιλορ εντοπίστηκε από έναν influencer που ζούσε στους δρόμους.

Ηταν αγνώριστος και φορούσε κουρελιασμένα ρούχα στους δρόμους του Ρίβερσαίντ, στην Καλιφόρνια. Το ίδιο συνέβη και πάλι, καθώς πρόσφατα ένα άλλο βίντεο έγινε viral. Ενώ η αγνώριστη κατάστασή του αποτελεί θέμα συζήτησης και το κοινό ανησυχεί για αυτόν, ας ρίξουμε μια ματιά στο τι ακριβώς συνέβη στον ηθοποιό.

– Be Tylor Chase

– 36 years old

– American born in Arizona



– Began acting after being scouted by ProScout

– Breakthrough role as Martin Qwerly on Nickelodeon's ‘Ned’s Declassified School Survival Guide’ (2004–2007)

– Appeared in an episode of ‘Everybody Hates Chris’

– Played… pic.twitter.com/dJLHQ5VsAn — Sammm (@SammmXBT) December 22, 2025

Η καριέρα του Tylor Chase ως ηθοποιός



Πριν εξετάσουμε λεπτομερώς τι συνέβη στον Tylor Chase, ας ρίξουμε μια ματιά στην καριέρα του στον λαμπερό κόσμο του θεάματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMDb, ο πρώτος ρόλος του Taylor ήταν στην σειρά Ned’s Declassified School Survival Guide του Nickelodeon, η οποία προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007 σε 3 σεζόν. Αν πιστέψουμε τις αναφορές, τον ανακάλυψε η ProScout. Σε ένα βίντεο που υπάρχει ακόμα στο YouTube, ο τότε διάσημος παιδικός ηθοποιός Tylor Chase ευχαριστούσε την ProScout που τον βοήθησε να πάρει τον ρόλο του «Martin Qwerly» στη σειρά Ned’s Declassified School Survival Guide.



💔 Tylor Chase, who played “Martin” on Nickelodeon’s Ned’s Declassified School Survival Guide, was recently spotted homeless in California.



pic.twitter.com/wc8bQhf5KD — Breaking911 (@Breaking911) December 21, 2025

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στην σειρά Everybody Hates Chris, όπου έπαιξε τον ρόλο ενός ανώνυμου χαρακτήρα. Το 2007, έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία Good Time Max, όπου έπαιξε τον ρόλο του «Adam». Αφού έκανε ένα διάλειμμα στην καριέρα του ως ηθοποιός, ο Tylor πρωταγωνίστησε στην επόμενη και τελευταία του ταινία, L.A Noire. Μετά από αυτό, δεν εμφανίστηκε σε κανένα άλλο έργο και παρέμεινε άφαντος.

Ο Tylor Chase εντοπίστηκε αγνώριστος στην Καλιφόρνια



Ένας διάσημος influencer τράβηξε την προσοχή αφού μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες και βίντεο του Tylor Chase τον Σεπτέμβριο του 2025. Τον είδαν να κάθεται στο δρόμο με κουρελιασμένα ρούχα. Μιλούσε στους ανθρώπους, λέγοντας ότι ήταν ο παιδικός ηθοποιός από το Ned’s Declassified School Survival Guide και ότι έκανε οντισιόν για έναν ρόλο. Ένα τέτοιο βίντεο προκάλεσε ανησυχίες για την υγεία του.

🚨VEJA: Ex-ator mirim da Nickelodeon, Tylor Chase, aos 36 anos, foi visto em situação de rua na Califórnia. pic.twitter.com/pw29CSofcO — CHOQUEI (@choquei) September 25, 2025

Στη συνέχεια, ένα πρόσφατο βίντεο έγινε επίσης viral στα κοινωνικά μέσα, στο οποίο ο Tylor Chase εμφανιζόταν να βγαίνει από κάποιο μέρος, φορώντας κουρελιασμένα ρούχα και κρατώντας το παντελόνι του. Μιλούσε με μια κυρία που τον ρώτησε αν είχε παίξει ποτέ κάποια έργα για τη Disney. Σε αυτό, ο Tylor παραδέχτηκε ότι ήταν ο παιδικός ηθοποιός από το Ned’s Declassified School Survival Guide με ένα γλυκό χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ένα τέτοιο βίντεο άφησε και πάλι τους ανθρώπους απόλυτα ανήσυχους για την υγεία και την ευημερία του Tylor.

pic.twitter.com/jtQlvjlt9x The video shows Tylor Chase, the 36-year-old actor known for playing Martin on Nickelodeon's Ned's Declassified School Survival Guide (2004-2007), appearing disheveled and homeless in Riverside, California, as he engages in a confused conversation about… — Victor Bigham 🇺🇸 (@Ravious101) December 22, 2025

Γιατί είναι τώρα άστεγος παρά την τεράστια επιτυχία που είχε στην παιδική του ηλικία;



Αν και δεν είναι γνωστά πολλά για το τι συνέβη στον Tylor Chase, σε ένα βίντεο που επανήλθε στην επιφάνεια από το 2015, τον βλέπουμε να εκφράζει την πικρία του για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν έρχεται πια στις ποιητικές του παραστάσεις. Στο ίδιο βίντεο, μίλησε για το ότι πάσχει από BPD (διπολική διαταραχή) και αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα και στην ποίησή του. Αφού ο influencer τον εντόπισε στο δρόμο, δημιουργήθηκε μια καμπάνια GoFundMe, η οποία συγκέντρωσε περίπου 920 ευρώ. Η οικογένειά του αποκάλυψε ότι ο πρώην ηθοποιός δεν χρειάζεται χρήματα, αλλά ιατρική βοήθεια.

Former Nickelodeon child actor Tylor Chase has sparked concern among fans after a viral TikTok video surfaced showing him homeless on the streets of Riverside, California. https://t.co/XuBedXwtm1 pic.twitter.com/2uGEiZGhcX Advertisement December 21, 2025

Η οικογένεια του Tylor αποκάλυψε επίσης ότι ο πρώην ηθοποιός δεν μπορεί να αγοράσει τα φάρμακά του μόνος του και ότι χρειάζεται επειγόντως ιατρική βοήθεια. Μετά τη διάδοση του βίντεο που τον έδειχνε σε αυτή την κατάσταση, οι συμπρωταγωνιστές του από το Ned’s Declassified, συμπεριλαμβανομένων των Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee και Lindsey Shaw, μοιράστηκαν στο podcast τους ότι προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να φέρουν πίσω τον «παλιό τους φίλο». Στην δήλωση, η οικογένεια του Tylor έγραψε:

«Αυτό που χρειάζεται ο Tyler δεν είναι χρήματα, αλλά ιατρική υποστήριξη. Δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί μόνος του τα φάρμακά του και συχνά χάνει το τηλέφωνό του μέσα σε λίγες μέρες. Τα χρήματα θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να του κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Είναι ευγενικός και αγνός, αλλά χρειάζεται απεγνωσμένα θεραπεία».

