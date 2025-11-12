Ο εγγονός του Τζον Φ. Κένεντι, Τζακ Σλόσμπεργκ, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ το επόμενο έτος, διεκδικώντας την έδρα της Νέας Υόρκης που θα αφήσει ο μακροχρόνιος Δημοκρατικός Τζέρι Νάντλερ.

«Αυτή η περιφέρεια χρειάζεται έναν εκπρόσωπο που μπορεί να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητα, την ενέργεια και τη δυναμική των ανθρώπων της και να τη μετατρέψει σε πολιτική δύναμη στην Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Σλόσμπεργκ σε βίντεο της καμπάνιας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Advertisement

Advertisement

Σε email προς τους υποστηρικτές του, ο Σλόσμπεργκ, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, ανέφερε ότι η επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας θα γίνει την Τετάρτη.

Ο Σλόσμπεργκ έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση στα social media, σχολιάζοντας εθνικά ζητήματα και επικρίνοντας συχνά τον ξάδελφο της μητέρας του, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, υπουργό Υγείας.

Ο Νάντλερ, που υπηρετεί την 17η του θητεία στο Κογκρέσο, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, λέγοντας ότι ένας νεότερος Δημοκρατικός «ίσως μπορέσει να προσφέρει περισσότερα».

H Nάνσι Πελόζι φωτογραφίζεται με μέλη της οικογένειας Κέννεντι / REUTERS/Brian Snyder/File Photo / 2019

Η 12η περιφέρεια περιλαμβάνει τις περιοχές Upper West Side, Upper East Side και Midtown του Μανχάταν.

Ο Σλόσμπεργκ, αρθρογράφος και πολιτικός σχολιαστής με κείμενα σε Washington Post, Politico και Time, εντάσσεται σε έναν ήδη πολυπληθή αγώνα για την έδρα.

Advertisement

Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, ώστε να αντισταθούν πιο αποτελεσματικά στην ατζέντα του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να πετύχουμε ως κόμμα, αλλά χωρίς τον έλεγχο του Κογκρέσου, τα περιθώρια είναι ελάχιστα», δήλωσε ο Σλόσμπεργκ στους New York Times.

Advertisement