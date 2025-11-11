Ένα ολοκαίνουργιο ακροδεξιό, γαλλόφωνο κόμμα έκανε την εμφάνισή του, δανειζόμενο το όνομά του και προφανώς λίγη από την έμπνευσή του από τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump (Ντόναλντ Τραμπ). Βέλγιο: Νέο ακροδεξιό κόμμα TRUMP εμπνευσμένο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, το όνομα δεν είναι απλή αντιγραφή, αλλά ακρωνύμιο του Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes («Όλοι ενωμένοι για την Ένωση Λαϊκιστικών Κινημάτων»). Πίσω από τη νέα πρωτοβουλία βρίσκεται ο Salvatore Nicotra (Σαλβατόρε Νικότρα), που δηλώνει ανοιχτά θαυμαστής του Αμερικανού προέδρου, τον οποίο αποκαλεί «ύψιστο σύμβολο του λαϊκισμού».

Advertisement

Advertisement

Ο Νικότρα παρουσιάζει το κόμμα ως «δεξιό λαϊκιστικό κόμμα με κοινωνική διάσταση», που σε αντίθεση με το φλαμανδικό Vlaams Belang (Φλάαμς Μπελάνγκ) δεν στηρίζει την απόσχιση. Στόχος του είναι η συμμετοχή στις ομοσπονδιακές εκλογές και στις Ευρωεκλογές του 2029.

Η βελγική ιστοσελίδα BRUZZ σημειώνει ότι το νέο κόμμα αποτελεί συνέχεια του Chez Nous και του παλαιότερου Belgian National Front (Βελγικό Εθνικό Μέτωπο). Στην εκτελεστική του επιτροπή συμμετέχει ο Emanuele Licari (Εμανουέλε Λικάρι), πρώην υποψήφιος του Vlaams Belang στις Βρυξέλλες, ο οποίος είχε διαγραφεί από το κόμμα επειδή μιλούσε ανοιχτά υπέρ του φασισμού. Το Chez Nous, που εμφανίστηκε στις εκλογές του Ιουνίου 2024, δεν κατάφερε να περάσει το εκλογικό όριο και τελικά διαλύθηκε.

«Το όνομα Trump δεν είναι καθόλου τυχαίο», δήλωσε ο Νικότρα στο BRUZZ. «Ο Donald Trump είναι το σύμβολο του λαϊκισμού. Δείχνει αμέσως τι πρεσβεύουμε». Όπως εξήγησε, το 40% του προγράμματος του νέου κόμματος «αντιστοιχεί στο (ακροαριστερό) PTB (Παρτί Του Τραβάι Μπελζ), το 40% στο Vlaams Belang, και το 20% είναι πρωτότυπο». Και συμπλήρωσε με νόημα: «Η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι εμείς είμαστε ενωτικοί, ενώ εκείνοι αυτονομιστές».

Σύμφωνα με το Βελγικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Belga) το TRUMP σκοπεύει να δώσει το «παρών» όχι μόνο στις ομοσπονδιακές και ευρωπαϊκές εκλογές του 2029, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, με ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Βρυξελλών (Brussels Region) και δήμους όπως το Saint-Gilles (Σαιν-Ζιλ), όπου ο ίδιος ο Νικότρα είναι δημοτικός σύμβουλος.

Η επίσημη έναρξη του κόμματος είναι προγραμματισμένη για τις 30 Νοεμβρίου.