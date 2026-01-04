Συνεχείς εξελίξεις με νέα ευρήματα για την Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς, κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ Τόμι Λι Τζόουνς, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο. Λίγους μήνες πριν το θάνατο της, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία και δημοσιεύματα στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο φάκελος του θανάτου της παραμένει ανοιχτός, με την ιατροδικαστική υπηρεσία να μην έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη αιτία.

Το επεισόδιο του Ιουνίου: «δύο χαστούκια» και κατηγορίες για πλημμέλημα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που επικαλούνται δικαστικά έγγραφα, η Τζόουνς συνελήφθη τον Ιούνιο του 2025 στην κομητεία Νάπα της Καλιφόρνιας, έπειτα από καβγά με τον σύζυγό της, Νάβεκ Σεχάς. Το NBC Bay Area αναφέρει ότι φέρεται να τον χαστούκισε δύο φορές στο πρόσωπο, στη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης που σχετιζόταν με το αλκοόλ και τη χρήση ουσιών. Η υπόθεση καταγράφηκε ως πλημμέλημα ενδοοικογενειακής βίας (misdemeanor domestic battery), ενώ η ίδια δήλωσε αθώα.

Ορισμένα δημοσιεύματα προσθέτουν ότι υπήρχε και αναφορά/κατηγορία για “elder abuse” στην ίδια δικογραφία, στοιχείο που δεν υπογραμμίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα Μέσα.

Οι προηγούμενες συλλήψεις: «λευκή ουσία στη γλώσσα» και αντίσταση στη σύλληψη

Το NBC Bay Area περιγράφει ακόμη μία σύλληψη τον Απρίλιο του 2025 στη Νάπα: Αστυνομικός που ανταποκρίθηκε σε κλήση 911 κατέγραψε ότι είδε αποξηραμένο αίμα στη μύτη της και «λευκή ουσία» στη γλώσσα, ενώ ο σύζυγος φέρεται να είπε πως εκείνη έκανε χρήση κοκαΐνης για δύο ημέρες. Η Τζόουνς συνελήφθη με πλημμεληματικές κατηγορίες που σχετίζονται με κατοχή/χρήση ουσίας και αντίσταση κατά τη σύλληψη και επίσης δήλωσε αθώα.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και σε τρίτη υπόθεση στη Σάντα Κρουζ, τον Μάιο, με κατηγορίες για μέθη σε δημόσιο χώρο και αντίσταση κατά τη σύλληψη, στις οποίες επίσης φέρεται να δήλωσε αθώα.

Τι γνωρίζουμε για τον θάνατό της στο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο

Η 34χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Fairmont San Francisco την Πρωτοχρονιά (1 Ιανουαρίου 2026). Το PEOPLE αναφέρει ότι αστυνομία και πυροσβεστική κλήθηκαν στις 2:52 π.μ. για «ιατρικό περιστατικό», ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι το άτομο που εντοπίστηκε νεκρό ήταν η Βικτόρια Τζόουνς.

Παράλληλα, το TMZ δημοσίευσε ότι σε ηχητικό από το κέντρο επιχειρήσεων, το περιστατικό ταξινομήθηκε ως “code 3 for the overdose, color change”, ενώ η αστυνομία φέρεται να έφτασε περίπου στις 3:14 π.μ.. Η επίσημη αιτία θανάτου, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί.

Το PEOPLE εξηγεί ότι το “color change” σε τέτοιες περιπτώσεις παραπέμπει συχνά σε κυάνωση (μπλε/μωβ χροιά σε χείλη και νύχια λόγω χαμηλού οξυγόνου στο αίμα), ένδειξη που μπορεί να σχετίζεται με υπερβολική δόση, χωρίς αυτό να αποτελεί από μόνο του επίσημη διάγνωση.

Το NBC Bay Area σημειώνει επίσης, επικαλούμενο πηγή με άμεση γνώση της έρευνας, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας (δεν πιθανολογείται «foul play»).

Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα – και το ξενοδοχείο δηλώνει «συνεργασία»

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά μέσα, ο Τόμι Λι Τζόουνς και η οικογένειά του ευχαρίστησαν για τα συλλυπητήρια και ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους αυτή την περίοδο.

Το Fairmont, μέσω εκπροσώπου του, δήλωσε στο PEOPLE πως «συνεργάζεται ενεργά» με τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Από τα κόκκινα χαλιά στα πρωτοσέλιδα

Η Βικτόρια Τζόουνς είχε κάνει μικρές εμφανίσεις σε παραγωγές όταν ήταν παιδί/έφηβη. Ανάμεσά τους το Men in Black II και το The Three Burials of Melquiades Estrada, ενώ τα τελευταία χρόνια το όνομά της επανεμφανίστηκε στη δημοσιότητα κυρίως λόγω των νομικών περιπετειών και των αναφορών για προβλήματα με ουσίες.

