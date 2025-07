Βίντεο με εικόνες και στοιχεία από την επίθεση στον ιρανικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Αράκ έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο αντιδραστήρας δεν είχε ολοκληρωθεί, και το Ιράν είχε ενημερώσει την ΙΑΕΑ πως σκοπός ήταν να αρχίσει η λειτουργία του το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τις IDF, στοχεύθηκε το τμήμα που προοριζόταν για παραγωγή πλουτωνίου έτσι ώστε να μην μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

⭕This nuclear reactor in Arak was created for one purpose: to build a nuclear bomb.



It has now been neutralized. Here is a closer look at the reactor itself: pic.twitter.com/4KBDsgp8IN