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Ο δράστης φέρεται να έδεσε τη σύζυγό του με κολλητική ταινία σε καρέκλα στο υπόγειο, ώστε να παρακολουθήσει ανενόχλητος έναν αγώνα ποδοσφαίρου.

Η αστυνομία εντόπισε στο θύμα μώλωπες και υπολείμματα ταινίας στα χέρια, επιβεβαιώνοντας τον εγκλωβισμό της για χρονικό διάστημα έως 45 λεπτών.

Ο συλληφθείς παραδέχτηκε την πράξη του στις αρχές και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 10 Νοεμβρίου 2026.

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Ένας 64χρονος άνδρας από τη Βιρτζίνια αντιμετωπίζει κατηγορίες για το κακούργημα της απαγωγής και της ενδοοικογενειακής βίας, αφού οι αρχές αποκάλυψαν ότι φέρεται να έδεσε τη σύζυγό του με κολλητική ταινία σε μια καρέκλα στο υπόγειό τους, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει έναν αγώνα του NFL στον επάνω όροφο «με την ησυχία του».

Ο ύποπτος, ο οποίος σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα ονομάζεται Τέρι Γουόρντ από το Ρίτσμοντ, συνελήφθη αργά το βράδυ της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου 2026, μετά από κλήση για οικογενειακή διαμάχη σε ιδιωτική κατοικία στο τετράγωνο 2200 της οδού Maplewood Avenue.

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Ενώ το ασυνήθιστο κίνητρο έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ποινικά έγγραφα που αποκτήθηκαν από τις αρχές του Ρίτσμοντ σκιαγραφούν μια σοβαρή εικόνα παράνομου σωματικού περιορισμού και ενδοοικογενειακής βίας.

🇺🇸 In Virginia, a 64-year-old man was charged after he taped his wife to a chair in the basement so he could watch football upstairs. Terry Ward was arrested last Sunday night in Richmond after officers responded to a domestic call. According to the criminal complaint, his wife said he used tape to restrain her to a chair in the basement. Ward admitted he tied her up and left her there. She had marks and tape residue on both arms and told police she had been restrained for up to 45 minutes. He faces felony abduction and misdemeanor assault on a family member He is due in court on November 10. October 20, 2026

Βιρτζίνια: Η επέμβαση της αστυνομίας και η ποινική καταγγελία



Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Ρίτσμοντ, αστυνομικοί απεστάλησαν στην κατοικία της Maplewood Avenue περίπου στις 11:30 μ.μ., μετά από αναφορές για οικογενειακή διαμάχη εντός του σπιτιού.

Κατά την άφιξή τους στον τόπο του συμβάντος, οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν πήραν κατάθεση από τη σύζυγο του Γουόρντ, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί στα επίσημα δικαστικά έγγραφα. Η γυναίκα ανέφερε ότι ο σύζυγός της την είχε ακινητοποιήσει, δένοντάς την σε μια καρέκλα με κολλητική ταινία και αφήνοντάς την εγκλωβισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.

Το θύμα εκτίμησε ότι παρέμεινε δεμένη με κολλητική ταινία στην καρέκλα για περίπου 30 έως 45 λεπτά πριν καταφέρει να ζητήσει βοήθεια. Οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν επιβεβαίωσαν την κατάθεσή της με φυσικά στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος, καταγράφοντας ορατούς μώλωπες, κακώσεις και υπολείμματα κολλητικής ταινίας και στα δύο της χέρια στην επίσημη αστυνομική αναφορά του συμβάντος.

Βιρτζίνια: Η ομολογία του υπόπτου και το κίνητρο του «Sunday Night Football»



Η ποινική καταγγελία αποκαλύπτει ότι, όταν τον ανέκριναν οι αστυνομικοί που έφτασαν στην κατοικία, ο Γουόρντ δεν αρνήθηκε τις κατηγορίες.

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«Ο Γουόρντ Τέρι δήλωσε ότι πράγματι έδεσε τη σύζυγό του σε μια καρέκλα και την έβαλε στο υπόγειο», σημείωσε ο αστυνομικός που τον συνέλαβε στην καταγγελία.

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι ο Γουόρντ έλαβε αυτό το ακραίο μέτρο επειδή ήθελε να παρακολουθήσει το «Sunday Night Football» στον επάνω όροφο «με την ησυχία του».

Εκκρεμείς κατηγορίες και δικαστικές διαδικασίες

Ο Γουόρντ τέθηκε υπό κράτηση χωρίς περαιτέρω επεισόδια και του απαγγέλθηκαν δύο ξεχωριστές ποινικές κατηγορίες:

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Κακούργημα απαγωγής: Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βιρτζίνια, η απαγωγή — η οποία ορίζεται ως η σύλληψη, η μεταφορά ή η κράτηση ενός ατόμου με τη χρήση βίας, εκφοβισμού ή εξαπάτησης με την πρόθεση να του στερηθεί η προσωπική ελευθερία — διώκεται ως κακούργημα 5ης κατηγορίας, με πιθανές ποινές φυλάκισης από ένα έως δέκα έτη.

Πλημμέλημα ενδοοικογενειακής βίας: Ο Γουόρντ αντιμετωπίζει επίσης μια επιπλέον κατηγορία για επίθεση και σωματική βία κατά μέλους της οικογένειας ή του νοικοκυριού, η οποία κατηγοριοποιείται ως πλημμέλημα Κατηγορίας 1 σύμφωνα με τον κώδικα της πολιτείας της Βιρτζίνια.



Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι οι αρχικές ακροάσεις του Γουόρντ για την απαγγελία κατηγοριών και την επανεξέταση της εγγύησης αναβλήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η επόμενη δικαστική του εμφάνιση έχει προγραμματιστεί επίσημα για τις 10 Νοεμβρίου 2026, ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου Ανηλίκων και Οικογενειακών Σχέσεων του Ρίτσμοντ.

Πηγή: clarin.com

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