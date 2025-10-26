Ο δύο ετών Jude είναι αρκετά μικρότερος από τον μέσο όρο των παικτών μπιλιάρδου, αλλά το φυσικό του ταλέντο του έχει ήδη εξασφαλίσει μια συμφωνία χορηγίας.

Ο μικρός από το Μάντσεστερ, ο οποίος μυήθηκε στο άθλημα του σνούκερ, μια παραλλαγή του μπιλιάρδου από τον πατέρα του Luke, έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο με τις δεξιότητές του στο σνούκερ σε βίντεο στο TikTok.

Ο Jude έχει τώρα ένα ειδικό σκαμπό που του επιτρέπει να φτάνει στο τραπέζι, και η τσάντα του για το σνούκερ περιέχει πάντα τα απαραίτητα: τη στέκα του, τεμπεσίρι, κούκλα και μπιμπερό.

Ωστόσο, ο πατέρας του, Luke, είπε ότι μερικές φορές ήταν δύσκολο σε χώρους όπου τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα τραπέζια, προσθέτοντας: «Σκέφτομαι ότι αυτό το παιδί μπορεί πραγματικά να παίξει».

Ο Jude έδειξε αγάπη για τον αθλητισμό από μικρή ηλικία και ήταν «πολύ αθλητικός, ενεργητικός και πάντα σε κίνηση». Αλλά όταν άρχισε να παίζει σε ένα μίνι τραπέζι σνούκερ, ο πατέρας του έμεινε άναυδος. «Είχε αυτό το φυσικό ταλέντο. Δεν χρειάστηκε να του το πω», είπε. «Τότε έκανε μερικές βολές και εγώ δημοσίευσα μερικά πράγματα στα κοινωνικά μου δίκτυα και οι άνθρωποι άρχισαν να εμφανίζονται και να λένε “είναι πραγματικά πολύ καλός τώρα”».

Ήταν περίπου την εποχή που πέθανε ο παππούς του που μια από τις δημοσιεύσεις του Jude έγινε viral. Ο Luke είπε: «Ο πατέρας μου δεν ήταν πολύ καλός [στο σνούκερ], αλλά με έβαλε να ασχοληθώ με αυτό και γι’ αυτό πρέπει να του δώσω τα εύσημα».



«Ήταν λίγο περίεργο, γιατί το τελευταίο μήνυμα που του έστειλα ήταν το πρώτο βίντεο του Jude, το οποίο έφτασε το ένα εκατομμύριο προβολές. Και μια μέρα μετά [ο πατέρας μου] πέθανε. Ήταν μια στιγμή που ένιωσα λίγο περήφανος, αλλά ταυτόχρονα σκέφτηκα: «Και τώρα τι θα γίνει;» Έχω την αίσθηση ότι ίσως [ο πατέρας μου] προωθεί κάπως τα πράγματα από κάπου αλλού».

Το πρώτο βίντεο του Jude που παίζει μπιλιάρδο με ευκολία έχει πλέον πάνω από 10 εκατομμύρια like και έχει βοηθήσει τον λογαριασμό του στο Instagram, Judey147, να προσελκύσει 19.000 follower. Ο Luke είπε ότι ήταν αποφασισμένος να κάνει πάντα το άθλημα – ή το «big snooks», όπως το αποκαλεί ο Jude – «όσο πιο διασκεδαστικό γίνεται» για τον γιο του.

«Κάποιοι λένε: “Θέλεις να του βρεις προπονητή;”, αλλά είναι πολύ μικρός. Ας τον αφήσουμε να το απολαμβάνει», είπε. «Ο μεγαλύτερος στόχος για μένα είναι να κερδίσω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο σνούκερ. Ξέρω ότι είναι μακρινός στόχος, αλλά πάντα λέω ότι μια ιστορία πρέπει να ξεκινά από κάπου και τα στοιχεία που έχουμε εδώ δείχνουν ότι δεν είναι μακριά».

Ο Luke είπε επίσης ότι ελπίζει η απόλαυση του γιου του από το παιχνίδι να αλλάξει την αντίληψη των ανθρώπων για το άθλημα. Είπε ότι είναι σημαντικό τα μέρη να είναι πιο φιλόξενα προς τους νεότερους παίκτες, προσθέτοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι ηλικιακοί περιορισμοί «να εμποδίζουν την επόμενη γενιά να αναδειχθεί». «Προφανώς, στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, κλείνουν πολλά σνούκερ κλαμπ», είπε. «Το σνούκερ, θα λέγατε, είναι ένα άθλημα που πεθαίνει, και νομίζω ότι χρειάζεται μια σπίθα. Νομίζω ότι κάποιος σαν τον Jude θα μπορούσε να το αναλάβει αυτό».

Με πληροφορίες από BBC