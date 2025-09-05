Ένας νευροχειρουργός πάγωσε τα πόδια του ώστε να απαιτείται ο ακρωτηριασμός τους για να ικανοποιήσει μια σεξουαλική του εμμονή, πριν υποβάλει αιτήσεις για αποζημιώσεις ύψους σχεδόν 500.000 λιρών, μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ.

Ο 49χρονος αγγειοχειρουργός Νιλ Χόπερ καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες απάτης μέσω ψευδούς δήλωσης. Οι κατηγορίες αυτές αφορούσαν αιτήσεις που υπέβαλε σε ασφαλιστικές εταιρείες, ισχυριζόμενος ότι τα πόδια του ακρωτηριάστηκαν λόγω σηψαιμίας και όχι λόγω αυτοπροκαλούμενου τραυματισμού.

Παραδέχθηκε επίσης τρεις κατηγορίες για κατοχή ακραίων πορνογραφικών εικόνων που σχετίζονταν με βίντεο από έναν ιστότοπο που ονομάζεται “EunuchMaker”.

Παρά τις διαβεβαιώσεις από υπευθύνους του NHS, πρώην ασθενείς του Χόπερ ζητούν πλέον νομική συμβουλή για τη θεραπεία που έλαβαν από τον ίδιο, φοβούμενοι ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητη.

To κύκλωμα με τους ακρωτηριασμούς

Το ποινικό δικαστήριο του Τρούρο άκουσε την Πέμπτη ότι ο Χόπερ ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνες στον Μάριους Γκούσταφσον, ο οποίος διαχειριζόταν τον ιστότοπο. Ο Γκούσταφσον καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή τα 22 έτη από το Old Bailey πέρσι, επειδή ηγήθηκε ενός κυκλώματος ακραίων σωματικών τροποποιήσεων. Το κύκλωμα αυτό πραγματοποιούσε ευνουχισμούς, αφαίρεση πέους και άλλες επεμβάσεις σε άτομα ακόμη και 16 ετών.

Ο Χόπερ εργαζόταν για το NHS Trust των Νοσοκομείων της Κορνουάλης από το 2013 έως τη στιγμή που τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Μάρτιο του 2023, μετά τη σύλληψή του. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους διαγράφηκε προσωρινά από το ιατρικό μητρώο, ενώ το δικαστήριο άκουσε ότι η σύζυγός του ξεκίνησε διαδικασία διαζυγίου.

Το NHS Trust ανέφερε ότι οι ποινικές κατηγορίες δεν σχετίζονται με την επαγγελματική του συμπεριφορά, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να υποδηλώνει κίνδυνο για τους ασθενείς».

Ωστόσο, πρώην ασθενείς – συμπεριλαμβανομένων ατόμων που υποβλήθηκαν σε ακρωτηριασμούς – έχουν απευθυνθεί στη νομική εταιρεία Enable Law με ανησυχίες για τη θεραπεία που έλαβαν.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Χόπερ παραπλάνησε εσκεμμένα τις ασφαλιστικές εταιρείες Aviva και Old Mutual Health, δηλώνοντας ψευδώς ότι «τα πόδια του ακρωτηριάστηκαν λόγω ασθένειας και όχι λόγω αυτοτραυματισμού».

Πώς αυτοακρωτηριάστηκε

Τον Απρίλιο του 2019, χρησιμοποίησε ξηρό πάγο για να παγώσει τα πόδια του σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν ήταν βιώσιμα και απαιτούσαν ακρωτηριασμό. Το δικαστήριο άκουσε ότι αυτή ήταν μακροχρόνια επιθυμία του, με σεξουαλικό ενδιαφέρον γι’ αυτή την πράξη.

Μετά τον ακρωτηριασμό, υπέβαλε αιτήσεις αποζημίωσης στις ασφαλιστικές, με αποτέλεσμα να λάβει συνολικά 466.653,81 λίρες. Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, υδρομασάζ, ξυλόσομπας και οικοδομικές εργασίες.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, ο δικαστής εξέδωσε διάταξη πρόληψης σεξουαλικής βλάβης διάρκειας 10 ετών και καθόρισε χρονοδιάγραμμα για έρευνα σχετική με το οικονομικό όφελος από εγκληματική δραστηριότητα, με στόχο την ανάκτηση μέρους των χρημάτων που απέκτησε παράνομα. Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Χόπερ θα χάσει το σπίτι του.

Ο χειρουργός μίλησε για τον ακρωτηριασμό του σε συνεντεύξεις το 2023 στο BBC και σε ντοκιμαντέρ του καναλιού S4C στη γαελική γλώσσα. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι «απολάμβανε την προσοχή» που του έδινε η δημοσιότητα και είχε φτάσει στη λίστα υποψηφίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την αναζήτηση αστροναύτη με αναπηρία.

Το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο επέβαλε περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματός του τον Απρίλιο του 2023 και από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους έχει τεθεί σε αναστολή από το ιατρικό μητρώο.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, εκπρόσωπος του NHS Trust των Νοσοκομείων της Κορνουάλης δήλωσε: «Οι κατηγορίες δεν σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά του κ. Χόπερ και δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν κίνδυνο για τους ασθενείς. Ο κ. Χόπερ εργάστηκε στο Royal Cornwall Hospitals από το 2013 έως τη διαθεσιμότητά του τον Μάρτιο του 2023, μετά τη σύλληψή του».

Πηγή: The Guardian

