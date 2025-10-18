Viral έχει γίνει το βίντεο της Ιταλίδας ινφλουένσερ που ταξιδεύει στην Ιαπωνία και έχει πάθει πλάκα με τις τσουχτερές τιμές ακόμη και σε «ταπεινά» προϊόντα: 10 ευρώ για ένα καλάθι μήλα, 8 ευρώ για 4 δαμάσκηνα, και έως και 30 ευρώ για ένα τσαμπί λευκά σταφύλια.

Στην Ιαπωνία, τα φρούτα δεν θεωρούνται απλώς τρόφιμο, αλλά είδος πολυτελείας, ένα προϊόν που ενσωματώνει συμβολισμό, αισθητική και τελειότητα. Συνηθίζεται, μαλισιτα, να προσφέρονται ως δώρα σε σημαντικές περιστάσεις, όπως γάμους ή επίσημες επισκέψεις, όπως θα προσέφερε κανείς ένα εκλεκτό κρασί ή ένα ακριβό άρωμα.

Οι υψηλές τιμές των φρούτων στην Ιαπωνία δεν είναι αποτέλεσμα εμπορικής αυθαιρεσίας, αλλά καρπός εξαιρετικής φροντίδας και επιμέλειας, μοναδικής στον κόσμο.

Στο Τόκιο, για παράδειγμα, υπάρχουν καταστήματα-μπουτίκ αφιερωμένα αποκλειστικά στα φρούτα, όπως τα Sembikiya και Shinjuku Takano, όπου τα προϊόντα εκτίθενται με την ίδια φινέτσα που συναντά κανείς στις βιτρίνες επώνυμων οίκων μόδας. Εκεί μπορεί κανείς να βρει πεπόνια που κοστίζουν 150 ευρώ, τσαμπιά σταφυλιών απόλυτα στρογγυλά στα 80 ευρώ, ή μεμονωμένα ροδάκινα σε συσκευασίες που θυμίζουν κοσμήματα.