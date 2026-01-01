Τα συλλυπητήριά του στην Ελβετία για την φωτιά που ξέσπασε στο Γκραν Μοντανά με τους 40 νεκρούς και 100 τραυματίες εξέφρασε, με ανάρτησή του στο Twitter, το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε αρκετούς τραυματίες.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», πρόσθεσε και κατέληξε: «Οι προξενικές αρχές της Ελλάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

Profoundly shocked by the tragic event that occurred in Crans-Montana, Switzerland & which claimed many lives and left several people injured.



Our sincere condolences go to the families of the victims. We wish a swift recovery for those injured. pic.twitter.com/iiXt1CUJwe January 1, 2026