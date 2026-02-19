«Δεν έζησα μια τέλεια ζωή, όπου όλα μοιάζουν τακτοποιημένα και χωρίς έγνοιες» παραδεχόταν πριν από λίγους μήνες η Τατιάνα Μπλάτνικ σε συνέντευξή της στην ελληνική Vogue. «Υπήρξαν στιγμές μοναξιάς, στιγμές που δεν ένιωθα καλά με τον εαυτό μου, άνετα με το σώμα μου. Αλλά κάθε εμπειρία, δύσκολη ή όμορφη, με έφερε πιο κοντά σε αυτό που είμαι σήμερα. Και πλέον νιώθω πιο δυνατή, πιο γαλήνια και πιο ευγνώμων από ποτέ».

Η τελευταία επίσημη εμφάνισή της στην Αθήνα είχε γίνει τον Δεκέμβριο.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ, μπορεί να αποφάσισε να παραμείνει στην Ελλάδα μετά το διαζύγιο της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, το πρόγραμμά της όμως εξακολουθεί να περιλαμβάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, ειδικά στην Ελβετία, που είναι και η χώρα που μεγάλωσε. Άνθρωποι μάλιστα που τη γνωρίζουν λένε πως το τελευταίο διάστημα η 45χρονη ιδρύτρια της Breathe Hellas διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη ζωή της, κάτι που φαίνεται από τις αναρτήσεις της στο Instagram.

Μία από αυτές τις αναρτήσεις μετά την ολιγοήμερη παραμονή της σε πολυτελές κέντρο ευεξίας στο Γκστάαντ της Ελβετίας, την έδειχνε να κρατάει ένα μεγάλο μπουκέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα, που προφανώς είχε λάβει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. «Η ζωή τελευταία. Τίποτα καλύτερο από το γέλιο» έγραψε η Τατιάνα Μπλάτνικ στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε.

(Instagram:tatianablatnik)

Τατιάνα Μπλάτνικ: «Είμαι ευγνώμων»

Σε άλλη ανάρτησή της αναφέρει: «Κάποιοι από εσάς ρωτάνε που είμαι, πώς είμαι (σας ευχαριστώ) και πώς είναι οι μέρες μου. Τόσο ευγνώμων να μπαίνει αυτή τη σεληνιακή νέα χρονιά με πιο πιο ήρεμη, περισσότερη ενέργεια και τους καλύτερους συνεργάτες και ρουτίνα. Καμία μέρα δεν είναι ίδια με την άλλη εκτός από τις πρωινές μου ιεροτελεστίες» αποκαλύπτει η Τατιάνα Μπλάτνικ, συμπληρώνοντας ότι ξυπνάει στις έξι το πρωί χωρίς ξυπνητήρι, πίνει ζεστό νερό με λεμόνι και ζεστή σοκολάτα. Δεν κοιτάζει το τηλέφωνό της για τουλάχιστον 45 λεπτά και στη συνέχεια κάνει την πρωινή της γυναστική.

Την ίδια στιγμή η Τατιάνα Μπλάτνικ συνεχίζει να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς φιλίας με πολλούς διακεκριμένους Έλληνες, από τον επιχειρηματικό κυρίως κλάδο, ενώ μετά την πολύχρονη παραμονή της στο Καστρί, έχει επιλέξει πλέον να ζει στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Στη συνέντευξή της στη Vogue, εξάλλου, η Τατιάνα Μπλάτνικ είχε εξηγήσει γιατί πλέον νιώθει πιο απελευθερωμένη από ποτέ:«Κοιτώντας πίσω, μπορώ πλέον να συνδέσω ξεκάθαρα το άγχος που ένιωθα για το σώμα, το βάρος και την εμφάνισή μου με βαθύτερα συναισθηματικά τραύματα, που τότε δεν ήξερα καν να ονομάσω. Καταλαβαίνω πια ότι η δυσφορία μου με το να με βλέπουν – μέσα από τον αθλητισμό ή σε κάθε στιγμή έκθεσης – δεν είχε να κάνει μόνο με το σώμα. Είχε να κάνει με την ψυχή. Με την ανάγκη για προστασία, για έλεγχο. Με την ανάγκη να νιώσω ασφαλής σε έναν κόσμο που κάποτε είχε κλονιστεί»

