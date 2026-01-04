Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα ταξίδεψε και έφτασε μέχρι τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Βενεζουελάνος Υπουγός Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ Πίντο μάλιστα τη σχολίασε σαφώς επικριτικά και με ιστορικές συγκρίσεις “βαριές” για τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Advertisement

Advertisement

Ο Πίντο αρχικά τόνισε ότι “είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο νυν Πρωθυπουργός της Ελλάδας φαίνεται να μην έχει διδαχθεί από τη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης” αλλά στη συνέχεια έγινε ακόμη περισσότερο σαφής.

“Οι ναζιστές χρησιμοποίησαν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που σήμερα επιχειρούνται να χρησιμοποιηθούν κατά της Βενεζουέλας: ότι η απόρριψη μιας κυβέρνησης και της ιδεολογίας της μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για δολοφονίες, εισβολές και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου” υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του του ως εξής: “Ο συλλογισμός όχι μόνο αντιβαίνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αναβιώνει και τις πιο σκοτεινές λογικές που η Ευρώπη ορκίστηκε να μην επαναλάβει.

Από τη Βενεζουέλα συνιστούμε στον Έλληνα Πρωθυπουργό να απέχει από το να εκφέρει άποψη για τη χώρα μας και, αντ’ αυτού, να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου και των ιστορικών διδαγμάτων που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής διεθνούς έννομης τάξης”.