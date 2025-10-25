Υπόθεση της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, που δολοφονήθηκε στο Παρίσι το 2022, εξακολουθεί να προκαλεί συγκίνηση και οργή στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της δίκης της κατηγορούμενης, η μητέρα της Λόλα αποκάλυψε πως ο πατέρας του παιδιού πέθανε λίγους μήνες αργότερα, ανήμπορος να ξεπεράσει την απώλεια.

Το Παρίσι παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον τη δίκη της 27χρονης Αλγερινής Ντάμπια Μπενκιρέν, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της μικρής Λόλα. Το κορίτσι είχε εντοπιστεί νεκρό τον Οκτώβριο του 2022, μέσα στην πολυκατοικία όπου διέμενε με την οικογένειά της, γεγονός που προκάλεσε τεράστιο σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Advertisement

Advertisement

Η κατηγορούμενη, που ζούσε στο ίδιο κτίριο, είχε εισέλθει παράνομα στη Γαλλία και φέρεται να είχε λάβει εντολή απέλασης λίγο πριν από το έγκλημα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κίνητρο σχετίζεται με προσωπική αντιπαράθεση, ενώ εξετάζεται αν υπήρξε προσχεδιασμός. Οι λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο είναι ιδιαίτερα σκληρές, ενώ η υπεράσπιση επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η μητέρα της Λόλα, Ντελφίν Νταβιέ, κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια ότι ο σύζυγός της, Γιοάν, ο οποίος είχε καταφέρει να μείνει μακριά από το αλκοόλ επί χρόνια, κατέρρευσε μετά τη δολοφονία της κόρης τους. «Άρχισε να πίνει ξανά και δεν σταμάτησε ποτέ», είπε, εξηγώντας πως «πέθανε από τη θλίψη» λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Πριν από τον θάνατό του, ο πατέρας της Λόλα είχε αφήσει ένα γράμμα στην πόρτα του διαμερίσματος της κατηγορούμενης, στο οποίο εξέφραζε τον ανείπωτο πόνο και την αδυναμία του να κατανοήσει «την απανθρωπιά που οδήγησε σε αυτή τη στυγερή δολοφονία». Στο τέλος του σημειώματος έγραφε: «Ο μπαμπάς σου θα σε αγαπά για πάντα».

Ο αδελφός της Λόλα, Τιμπό, μίλησε στο δικαστήριο εκ μέρους της οικογένειας και του εκλιπόντος πατέρα τους, καλώντας την κατηγορούμενη «να πει όλη την αλήθεια στη Γαλλία και στην οικογένειά μας».

Η Ντάμπια Μπενκιρέν, που είχε μετακομίσει στη Γαλλία το 2013 με φοιτητική βίζα, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Λόλα κατά την έναρξη της δίκης, λέγοντας πως «λυπάται βαθιά για ό,τι συνέβη».

Η υπόθεση έχει επαναφέρει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις διαδικασίες απέλασης, τα κενά ασφαλείας και την αντιμετώπιση ψυχιατρικών περιστατικών από το γαλλικό σύστημα. Η γαλλική κοινωνία παρακολουθεί με έντονο συναίσθημα τη δικαστική εξέλιξη μιας τραγωδίας που σημάδεψε βαθιά τη χώρα.