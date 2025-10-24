Ένοχη κρίθηκε η Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ, η 27χρονη που όπως αποδείχθηκε βίασε, βασάνισε και μαχαίρωσε δεκάδες φορές την 12χρονη Λόλα στην Γαλλία, για λόγους εκδίκησης.

Την συγκεκριμένη ποινή, χωρίς δυνατότητα μείωσης, είχε ζητήσει από το πρωί της Παρασκευής (24/10) ο γενικός εισαγγελέας, προκειμένου να «διασφαλιστεί η προστασία της κοινωνίας, να προληφθεί το ενδεχόμενο διάπραξης νέων εγκλημάτων και να αποκατασταθεί η κοινωνική ισορροπία».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου υπογράμμισε, κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, έπειτα από σύσκεψη τεσσάρων ωρών, «την πολύ μεγάλη σκληρότητα των εγκληματικών πράξεων», «πραγματικά βασανιστήρια».

«Το δικαστήριο, προκειμένου να ορίσει τη δίκαιη ποινή, έλαβε υπόψη του την ανείπωτη ψυχολογική βλάβη που προκάλεσε στο θύμα και την οικογένεια σε συνθήκες τόσο βίαιες, σχεδόν απερίγραπτες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Από τις ακροαματικές διαδικασίες δεν μπόρεσαν να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά κίνητρα της 27χρονης για την δολοφονία του μικρού κοριτσιού, ωστόσο η Μαροκινή όπως φαίνεται ζούσε κατά διαστήματα με την αδελφή της στο Παρίσι, στην πολυκατοικία που έμενε και το άτυχο κορίτσι.

Τη 14η Οκτωβρίου του 2022, παρέσυρε με τη βία τη Λολά, την κόρη των θυρωρών του κτιρίου, στο διαμέρισμά της.

Μέσα σε 97 λεπτά, βίασε, βασάνισε, κατόπιν σκότωσε το παιδί φράσσοντας τις αναπνευστικές οδούς της με κολλητική ταινία. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, έχοντας τοποθετήσει το άψυχο σώμα της 12χρονης σε μια μεγάλη βαλίτσα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από την Μπενκιρέντ «για προσωπική της ευχαρίστηση», ενώ έφερε και σημάδια που υποδηλώνουν «ισχυρό σφίξιμο στον λαιμό».

Η Μπενκιρέντ είχε μεταβεί στη Γαλλία το 2013, όταν ήταν 14 ετών, ωστόσο της είχε επιδοθεί διαταγή απέλασης μετά τη λήξη της φοιτητικής της βίζας τον Αύγουστο του 2022, δύο μήνες πριν από τη δολοφονία της 12χρονης.

Στο διαμέρισμά της, μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος, εντοπίστηκαν ένα ψαλίδι, ένα μαχαίρι για στρείδια και ένα ακόμη μαχαίρι με ίχνη αίματος.

Ο συνήγορος υπεράσπισης επικεντρώθηκε στα 24 χρόνια της ύπαρξης της Μπενκιρέντ πριν από τη διάπραξη του εγκλήματος: «τραυματικές εμπειρίες από πολύ μικρή ηλικία», όπως ανέφεραν ψυχίατροι, οικογενειακή βία, βιασμοί, κατανάλωση κάνναβης και φαρμάκων, πορνεία, χωρίς τίποτα από όλα αυτά να έχει ούτε επισήμως εξακριβωθεί ούτε να έχει απολύτως αποκλειστεί από την έρευνα.

