Ξεκίνησε στη Γαλλία η δίκη για τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, η οποία διαπράχθηκε τον Οκτώβριο του 2022 από την 27χρονη Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ. Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα συγκλόνισε τη χώρα με τη βαρβαρότητά του, καθώς –σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο– η δράστις αρχικά βίασε και στη συνέχεια μαχαίρωσε 38 φορές το ανήλικο κορίτσι, πριν το πνίξει, προκειμένου να εκδικηθεί τη μητέρα του.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την 27χρονη, για την οποία υπήρχε ήδη διαταγή απέλασης, λίγη ώρα μετά το έγκλημα να πηγαίνει σε καφετέρια μεταφέροντας μια μεγάλη βαλίτσα που περιείχε το άψυχο σώμα της μικρής Λόλα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Le Parisien, φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά την εγκαταλείψει στον δρόμο, όπου και τη βρήκε ένας άστεγος.

Αγρια τραύματα – Από ασφυξία ο θάνατος

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ιατροδικαστής κατέθεσε ότι η 12χρονη έφερε 38 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στον λαιμό και ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ασφυξία.

«Υπήρξε σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, που ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία επίσης προκάλεσαν πόνο», ανέφερε ο γιατρός, προτού παρουσιαστούν στο δικαστήριο φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο πλήρως καλυμμένο με ταινία.

Η θέα των φωτογραφιών προκάλεσε την αποχώρηση συγγενών της Λόλα από την αίθουσα, ενώ ο ιατροδικαστής σημείωσε πως το κορίτσι είχε «ορατά τραύματα» στα γεννητικά του όργανα.

«Υπήρχε αιμορραγικό τραύμα σε διάφορα μέρη του σώματος, κυρίως στα γεννητικά όργανα», είπε, προσθέτοντας ότι η Λόλα έφερε «μεγάλη πληγή» στο πρόσωπο και μια βαθιά χαρακιά στην πλάτη, πιθανότατα από μαχαίρι, ενώ το «κεφάλι της ήταν μερικώς αποκομμένο».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από την Μπενκιρέντ «για προσωπική της ευχαρίστηση», ενώ έφερε και σημάδια που υποδηλώνουν «ισχυρό σφίξιμο στον λαιμό».

Η Μπενκιρέντ είχε μεταβεί στη Γαλλία το 2013, όταν ήταν 14 ετών, ωστόσο της είχε επιδοθεί διαταγή απέλασης μετά τη λήξη της φοιτητικής της βίζας τον Αύγουστο του 2022, δύο μήνες πριν από τη δολοφονία της 12χρονης.

Στο διαμέρισμά της, μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος, εντοπίστηκαν ένα ψαλίδι, ένα μαχαίρι για στρείδια και ένα ακόμη μαχαίρι με ίχνη αίματος.

Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η μητέρα της Λόλα, Ντελφίν Νταβιέ, φορώντας λευκό μπλουζάκι με τη φωτογραφία της κόρης της, ζήτησε «δικαιοσύνη».

